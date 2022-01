Michelle Obama cumple 58 años en un momento de plena madurez. Retirada de la escena política desde hace años, disfruta de la vida junto a su marido Barack mientras atiende a otros compromisos sociales. Ambos forman un tándem ideal y que se muestra tremendamente unido. Así lo han demostrado con la felicitación de cumpleaños que el expresidente de los Estados Unidos le ha regalado a su esposa.

Happy birthday, Michelle. My love, my partner, my best friend… pic.twitter.com/5oDMOgcsWI — Barack Obama (@BarackObama) January 17, 2022

«Feliz cumpleaños, Michelle. Mi amor, mi compañera, mi mejor amiga», escribía junto a una postal de la pareja en un atardecer. Él la besa en la mejilla mientras ella sujeta un cóctel y dibuja una de sus infinitas sonrisas. Esta foto ha cautivado a sus seguidores, que no han dudado en elogiarlos mediante comentarios.

Ella misma también ha compartido en sus redes sociales los festejos por su cumpleaños. Por ejemplo, un vídeo bailando: «¡Aquí está un dulce 58! Muchas gracias por su efusión de amor. Ya sea que hayas enviado un mensaje de texto, un correo electrónico o publicado en las redes sociales, cada mensaje de cumpleaños que recibí hoy significó mucho para mí. Estoy muy agradecida de tener tanta gente animándome. Deseando ver lo que nos depara este próximo año», dijo la ex Primera Dama.

Hace unos meses era Barack quien alcanzaba la cifra redonda de 60 años. Michelle Obama estaba también a la altura con otra preciosa felicitación: “De todos tus logros, sé que ser un padre presente y amoroso para nuestras hijas los supera a todos. Gracias por nunca permitir que el peso del mundo se interponga en el camino de ser un esposo y padre maravilloso. Feliz cumpleaños 60”, escribía junto a una bonita imagen familiar.

La historia de amor de Barack y Michelle Obama supera ya l0s 30 años. Michelle conoció a Barack en el despacho Sidley Austin en Chicago y nada más verlo pensó que era «guapo». Poco a poco fueron conociéndose e intensificando su flirteo: «Me decía: ‘Estás loca, tendríamos que salir juntos. Tú me gustas, yo te gusto’. Eso me encantó de él: era muy directo. No andaba con vueltas», comentaba Michelle, quien añadía que «cuando nos detuvimos a tomar un helado, él percibió que yo estaba comenzando a ser más abierta. Y avanzó con suavidad: sólo se inclinó para darme un beso. Y eso fue todo lo que hacía falta, realmente. Desde ese beso en adelante, fuimos… fue amor. Y él fue mi hombre».

Tres años más tarde -1992- se casaron y fueron felices hasta ahora. Juntos han superado todas las adversidades posibles. No fue fácil compaginar su matrimonio con un cargo tan importante como el que ostentaban en el despacho oval de la Casa Blanca.