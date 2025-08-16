Shakira y Gerard Piqué consiguen deshacerse de una de sus mansiones por más de 3 millones

Shakira y Gerard Piqué se separaron en junio de 2022, así que hace tres años que emprendieron caminos distintos, pero, desgraciadamente para ellos, siguen teniendo muchas cosas en común: sus hijos y un patrimonio inmobiliario bastante jugoso. Tal y como informa un conocido medio, la ex pareja ha conseguido vender una de las tres mansiones que conformaban un complejo ubicado en Esplugas de Llobregat (Barcelona). Cuando estaban juntos, tuvieron una idea: adquirir un conjunto de casas de lujo y unirlas para formar una mansión donde pudiesen vivir ellos, los padres de Shakira y el servicio. El problema es que, como se separaron, no pudieron completar la operación y una de las casas quedó descolgada.

El empresario catalán y la cantante colombiana ya se han deshecho de uno de los tres inmuebles y han ganado una cifra que supera los 3 millones de euros. Siguiendo la teoría que manejan los expertos y algunas agencias inmobiliarias, han puesto un precio demasiado alto para el resto de propiedades, por eso están tardando tanto en venderlas. Es cierto que se encuentran en la zona noble de Barcelona, pero las características y las calidades no se ajustarían al precio del mercado, de ahí todos los obstáculos que se han encontrado en el camino.

Gracias a este golpe de suerte, Shakira y su ex están cada vez más cerca de olvidarse definitivamente el uno del otro. Es cierto que en los últimos tiempos la relación que mantienen se ha suavizado, pero están muy lejos de ser amigos y lo mejor para ambos, según el entorno, es no tener cuentas pendientes.

El patrimonio de Shakira y Piqué

El gran problema durante la ruptura de Piqué y Shakira no fue el dinero porque tenían sus cuentas separadas. Lo peor fue llegar a un acuerdo con el cuidado de los niños, pues la cantante no estaba dispuesta a quedarse en España y el ex futbolista no quería que sus hijos viviesen en Miami porque sabía que apenas iba a poder verlos. Sin embargo, firmaron un pacto e intentaron pasar página cuando antes, a pesar de que quedaban flecos pendientes. Uno de estos asuntos sin resolver son las casas de Esplugas de Llobregat, pero ¿qué características tienen y por qué son tan polémicas?

Como decimos, Shakira y Piqué compraron tres mansiones y tenían intención de unirlas, cada una tiene su propio estilo, pero todas son igual de lujosas. El conjunto al completo, según informa ABC, el diario que ha publicado la exclusiva, tiene un valor de 10.99 millones de euros.

Siguiendo los datos que proporciona el citado medio, todavía hay dos viviendas a la venta y justo son las más importantes, de ahí que sean las más caras. Ambas tienen 715 metros cuadrados, repartidos en seis dormitorios y cinco cuartos de baño. Como no podía ser de otra forma, las mansiones cuentan con una piscina privada, con gimnasio, sala de cine y un estudio de grabación. Teniendo en cuenta los últimos movimientos, los hijos de Shakira podrían hacer un gran uso de esta estancia, pero la cantante no quiere que sus pequeños regresen allí.

Todo el proceso se está llevando en la más estricta intimidad. La ex pareja no ha colgado carteles de «se vende» ni hay alguna agencia famosa que se encargue de esta operación, al menos que se sepa. Piqué y Shakira quieren deshacerse de su patrimonio sin hacer ruido y han pensado que lo mejor es pasar inadvertidos. Antes de terminar, recordamos que Gerard le compró una mansión a sus padres que está pegada al complejo que estamos explicando en esta noticia. Es una casa de más de 600 metros que fue construida en 2013, pero aquí Shakira no tiene nada que ver.