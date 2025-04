William Mebarak Chadid, de 93 años, y padre de Shakira no está ingresado en un hospital de Barranquilla (Colombia), tal y como se había publicado en las últimas horas. Fuentes cercanas a LOOK aseguran que el progenitor de la intérprete no está bajo atención médica. Por ahora, la intérprete de temas tan icónicos como Waka Waka o Suerte, entre otros, no se ha pronunciado al respecto, lo que confirma que apuesta por la discreción que tanto le caracteriza en estos momentos.

El estado de salud de William Mebarak

Cabe recordar que William Mebarak ha enfrentado diversas complicaciones médicas en estos últimos años. Sin ir más lejos, en junio de 2024 fue hospitalizado por una neumonía. Durante aquel revés de salud, su estado fue grave y tuvo que ser trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos. Sin embargo, a pesar de la gravedad de la situación, logró recuperarse y pudo regresar a la tranquilidad hogar, donde estuvo arropado por su entorno más cercano.

Shakira con su padre, William Mebarak Chadid en Los Ángeles en 2011. (Foto: Gtres)

Previamente a lo mencionado, en mayo de 2022, sufrió un accidente doméstico en Barcelona, tras una caída. A través de sus redes sociales, Shakira compartió los problemas de salud de su padre, detallando que ella misma lo había acompañado en la ambulancia que lo llevó a un centro médico de la Ciudad Condal. Meses después, en octubre, Mebarak sufrió un derrame cerebral que volvió a llevarle a un centro médico.

Shakira junto a su padre, William Mebarak. (Foto: Gtres)

Al margen de lo mencionado, la cantante atraviesa un gran momento profesional. Shakira ha regresado a los escenarios por todo lo alto y brillando con luz propia. La cantante arrancó una de sus giras más ambiciosas de su larga trayectoria profesional el pasado 11 de febrero. El escenario del arranque del tour, que lleva como nombre Las mujeres ya no lloran, fue el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro (Brasil).

Shakira durante uno de sus concierto. (Foto: Gtres)

Tras varios conciertos, vuelve a protagonizar un show el próximo 13 de mayo. Sin embargo, la artista estará muy pendiente del estado de salud de su padre. Este regreso lo hará en muy buena compañía, tal y como ha anunciado en el programa Despierta América porque Alejandro Sanz se unirá a ella en Charlotte (Carolina del Norte) para cantar juntos La Tortura, la canción que lanzaron en 2005 que marcó a toda una generación.