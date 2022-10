Nuevo varapalo para Shakira. En mitad de su tormentosa separación de Gerard Piqué, la cantante ha tenido que hacer frente a otro revés familiar por el que ha vuelto a ser la protagonista de la crónica social. El padre de la colombiana, William Mebarak, ha sido ingresado de nuevo en la clínica Teknon-Quirón de Barcelona debido a su complicado estado de salud.

Tal y como adelantaban las Mamarazzis, la artista llevaría varios días asistiendo al centro médico para estar junto a uno de sus pilares fundamentales. Y es que, a los 91 años, el estado de salud del padre de la de Barranquilla se ha agravado, por lo que esta se ha visto en la obligación de emitir un comunicado oficial a la prensa para pedir respeto a la espera de la evolución de su padre.

«El equipo de comunicación de Shakira confirma que el padre de la cantante, William Mebarak Chadid, se encuentra hospitalizado en la clínica Teknon-Quirón de Barcelona. Los detalles sobre su estado de salud son de carácter reservado, por lo que la familia pide respeto en estos momentos a la espera de ver su evolución”, reza la misiva. Un momento muy complicado para la familia, que se encuentra al lado de William en todo momento, en especial la madre de Shakira, Nydia Ripoll.

Fue el pasado mes de mayo cuando la salud de William hizo saltar todas las alarmas al confirmarse que había sufrido una aparatosa caída en su domicilio. Entonces, tuvo que ser intervenido para extraerle varios coágulos de sangre de la cabeza, consecuencia del traumatismo craneoencefálico que sufrió. Una preocupación que la propia colombiana incrementó publicando en sus redes sociales una fotografía de su padre junto al siguiente texto: «Nos enseñaste a levantarnos después de cada caída y esta vez sabemos que lo volverás a hacer. Te amamos”.

Este nuevo varapalo para la intérprete de Waka waka llega apenas unos días después de su último lanzamiento musical, Monotonía, con el que sigue cosechando éxitos. Un tema que no ha quedado exento de polémica, puesto que se trata de una canción de desamor llena de dardos envenenados hacia Piqué. Pero no todo queda ahí, pues hace escasos minutos se ha podido saber que la ex pareja de celebs serán los protagonistas de un nuevo proyecto televisivo.

Tal y como ha adelantado La Razón, RTVE estaría creando un programa muy similar a Lazos de sangre, ejecutado por la productora Tesseo, que tendrá como temática principal los grandes matrimonios y relaciones de la historia de nuestro país. Bajo el nombre de Anillos de oro, el medio mencionado ha comunicado que cadena pública abordará la sonada y mediática ruptura de Shakira y Piqué, aportando testimonios de personas muy cercanas a la ex pareja que podrían esclarecer algunas dudas que siguen latentes a día de hoy. Además, el digital ha confirmado que una de las ex novias del catalán ha rechazo la invitación para formar parte de este proyecto televisivo.

Sea como fuere, después de varios meses, Shakira y Piqué siguen dando mucho de qué hablar y parece que seguirá siendo así mucho tiempo más. Mientras tanto, el futbolista se encuentra dando una segunda oportunidad al amor de la mano de Clara Chía y Shakira ha encontrado en la música su mayor refugio, donde sigue cosechando éxitos.