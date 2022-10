Shakira continúa su carrera musical y después del tremendo éxito que supuso Te Felicito, convertido en uno de los éxitos del verano en todas las pistas de baile, llega Monotonía. Así se llama lo nuevo de la artista colombiana, que verá la luz el próximo 19 de octubre. Está siendo ella misma quien está promocionando una canción que contará con la colaboración de Ozuna y que podría estar dirigida a Gerard Piqué, al igual que su antecesora.

Pese a que todavía no se conoce cuál será la letra del tema, el solo título ha servido a usuarios de las redes sociales para especular con que podría estar dirigido al futbolista catalán. En el vídeo difundido aparece Shakira comprando en un supermercado, echando una y otra vez en bucle el mismo producto en la cesta, mostrando cierto hartazgo y aburrimiento. «Se volvió rutinario», escribe ella. Una definición muy gráfica (quizá) de cómo era su relación con Pique en los meses previos a la ruptura.

No ha sido la única frase ya que Shakira también ha escrito en Twitter otras con bastante peso, como «Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría». Hay que recordar que con su canción con Rauw Alejandro ya sentenció a Gerard Piqué: «Su filosofía barata no la compro. Lo siento, en esa moto ya no me monto. La gente de dos caras no la soporto. Yo que ponía las manos al fuego por ti. Me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos. Los tengo rojos de tanto llorar por ti», decía, entre otros mensajes.

Este adelanto musical con zasca incluido llega casi de manera simultánea a la filtración de las primeras imágenes de la nueva novia del defensa del Barça, Clara Chía, junto a los hijos de su pareja, tomadas en la Cardanya, en la casa familiar que tienen Piqué y Shakira. Unas fotografías que habrían molestado bastante a la cantante, según informa su entorno cercano.

La ilusión sentimental de Piqué se llama Clara Chía, pero es uno de los pocos motivos que tiene para sonreír. Su situación personal es crítica ya que sigue sin llegar a un acuerdo con Shakira en lo que a la custodia de sus hijos se refiere. La situación está cada vez más tensa y apunta a acabar en los tribunales, algo que ninguno querría por el bien de Milan y Sasha. La tensión entre ellos se hizo palpable hace unos días, cuando estuvieron presenciando el partido de beisbol de su hijo mayor en Valencia, evitando coincidir.

Por si fuera poco, el contexto profesional de Gerard no es mucho mejor. El FC Barcelona tiene grandes papeletas para consumar su eliminación de la Champions League próximamente y él es uno de los futbolista más señalados por la afición. Además, ha perdido el puesto en detrimento de otros compañeros.