No es ningún secreto que la ruptura entre Shakira y Gerard Piqué no está siendo un proceso fácil. La que fuera una de las parejas más consolidadas del panorama internacional se enfrenta ahora a un duro camino por separado en el que juegan dos elementos muy importantes para ambos: Sasha y Milan. Y es que, aunque la custodia de sus hijos y sus batallas legales están entorpeciendo su acuerdo familiar, tanto la cantante como el futbolista tienen claro que lo más importante es velar por la felicidad de sus pequeños.

Y precisamente este ha sido el motivo por el que, en medio de la tensión judicial, se han visto las caras este viernes, 7 de octubre. Cuatro meses después de anunciar su separación, el jugador del Barça y la intérprete de Te felicito han coincidido en público para apoyar a su hijo mayor. Con Valencia como escenario, el pequeño ha disputado un partido del Campeonato de España de Béisbol Sub-11, una ocasión muy especial a la que no han querido faltar sus padres.

Tal y como ha publicado ¡Hola!, Shakira y Piqué se han sentado en el estadio por separado, pero mostrándose muy orgullosos en esta andadura deportiva de su hijo, al más puro estilo infanta Cristina y Urdangarin. La artista ha estado junto a los familiares de los demás niños y no ha dudado en hacerse fotos con los fans que se han acercado a ella. Según ha relatado el medio digital, la colombiana y el catalán no han intercambiado palabra, aunque ambos han estado muy pendientes de Sasha, que también se ha desplazado hasta Valencia para animar a su hermano. A pesar de la situación, la ganadora de ocho Grammy Latinos no ha dejado de animar al equipo de Milan al ritmo de “Bravo, bravo”, demostrando, una vez más, ser un gran apoyo para su pequeño.

Un reencuentro que se produce cuando la pareja sigue luchando por la custodia de sus hijos. Pese a que han dado el paso de sentarse a negociar para llegar a un acuerdo, el camino no está siendo nada fácil, pues sus pretensiones opuestas podrían llevarles a juicio. Mientras las aguas se calman, Piqué ha encontrado su refugio en Clara Chía, su nueva ilusión y la mujer con la que ya ha comenzado una relación sentimental de la que no se esconde. Sin embargo, para la colombiana no está siendo tan sencillo pues, aunque sigue cosechando éxitos en la música, sobre todo con su colaboración con Rauw Alejandro, su nombre sigue ligado a la justicia.

La artista tendrá que sentarse próximamente en el banquillo, acusada de defraudar presuntamente más de 14 millones de euros a Hacienda. Un varapalo que llega después de que la cantante haya rechazado llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Ahora, la justicia ha solicitado para ella una pena de ocho años de prisión y una multa de casi 24 millones de euros por haber defraudado, supuestamente, el pago del Impuesto de Patrimonio y del IRPF entre los años 2012 y 2014. Un juicio que está previsto que se celebre en la Audiencia de Barcelona, aunque por el momento se desconoce la fecha exacta en la que tendrá lugar.