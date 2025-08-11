El fuerte incendio declarado este lunes en la sierra de la Plata, en Tarifa (Cádiz), ha activado la fase de emergencia por parte del Plan Infoca, debido a su proximidad a las playas y urbanizaciones de Zahara de los Atunes, zona conocida por ser el refugio veraniego de numerosas celebridades. El fuego, avivado por rachas de viento de levante de hasta 50 kilómetros por hora, complica las labores de extinción y ha obligado a desalojar preventivamente hoteles y urbanizaciones en la cercana zona de Atlanterra, lo que ha generado preocupación entre los famosos con residencias en esta área de la costa gaditana.

Entre los más conocidos que podrían verse afectados se encuentra el cantante Dani Martín, quien posee una imponente mansión en la colina de los alemanes, un enclave privilegiado con vistas a la playa del Búnker. Martín, que recientemente habló sobre su patrimonio y su residencia en Zahara de los Atunes en una entrevista en TVE, elige esta zona por su tranquilidad y alejamiento del bullicio de destinos como Marbella o Ibiza. La proximidad del incendio a este entorno natural pone en alerta tanto a él como a otros famosos que valoran la paz y belleza de esta costa gaditana.

No es el único rostro conocido que se ha asentado en Zahara de los Atunes. Imanol Arias y su esposa Meritxell, la actriz Aitana Sánchez-Gijón, Pablo Carbonell, el Gran Wyoming y la viuda de la duquesa de Medina Sidonia también disfrutan de sus residencias en esta exclusiva y discreta zona, a la que algunos llaman coloquialmente «Zahara de los Famosos». Además, en el área hay negocios de famosos como la tienda Ni ni Ná, propiedad de Paz Padilla y su hija, y el chiringuito de Santi Carbones, que forman parte del tejido local. Estos vecinos ilustres eligen este lugar por su ambiente natural, sus playas vírgenes y su oferta gastronómica local, lejos de la ostentación de otros enclaves turísticos.

El incendio, que comenzó en una zona montañosa cercana a la Cueva del Moro, ha obligado a las autoridades a poner en marcha un operativo con 14 medios aéreos y numerosos efectivos terrestres, incluyendo brigadas de bomberos forestales y técnicos especializados. Los desalojos preventivos en hoteles y urbanizaciones se realizan por la playa para evitar colapsos en las carreteras, lo que también dificulta el acceso y la movilidad de residentes y visitantes, muchos de ellos famosos que suelen pasar temporadas en sus casas de la zona.

Paz Padilla en Zahara de los Atunes. (Foto: Gtres)

La situación es especialmente delicada debido a que el fuego se produce solo días después de que otro incendio en el paraje de La Peña, cercano también en Cádiz, afectara a casi 300 hectáreas y obligara a evacuar a miles de personas. La amenaza de que el fuego pueda llegar a las propiedades de las celebridades ha generado preocupación tanto entre las autoridades como entre los propios residentes, que se enfrentan a la incertidumbre y al posible riesgo de perder sus hogares y negocios.

Zahara de los Atunes no es un destino habitual de yates o campos de golf, sino un refugio para quienes buscan un estilo de vida más auténtico y natural, con playas salvajes y chiringuitos como Iguana Beach y Sajorami, donde el surf y la gastronomía local son protagonistas. En medio del operativo contra el incendio, se espera que las condiciones meteorológicas mejoren para facilitar la extinción del fuego, aunque el fuerte viento de levante seguirá siendo un reto en las próximas horas. Mientras tanto, las celebridades residentes en Zahara de los Atunes y alrededores siguen pendientes de la evolución del incendio, esperando que no afecte sus propiedades ni la tranquilidad que este rincón gaditano les ofrece.