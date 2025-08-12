Paz Padilla, obligada a cerrar sus negocios por el incendio de Zahara de los Atunes

Este lunes, 11 de agosto, más de 2.000 personas han sido desalojadas a causa de un fuerte incendio forestal declarado en la sierra de Plata de Tarifa (Cádiz), el cual ha puesto en un nivel alto de alerta y emergencia a numerosas localidades de la zona. Entre ellas se encuentra Zahara de los Atunes, conocida por ser el refugio veraniego de numerosos rostros conocidos de nuestro país. En la larga lista de celebrities, Paz Padilla ha sido una de las más afectadas por este desastre natural. Y es que, además de ser habitual verla disfrutar del verano en este municipio gaditano, lo cierto es que su pasión por sus calles y su gente la llevó a abrir varios negocios allí, los cuales se han visto obligados a cerrar sus puertas temporalmente «por prudencia» ante la situación.

Así lo ha comunicado la propia humorista en sus redes sociales, donde ha explicado cómo se encuentra y los pasos que van a realizar ella y su hija, Anna Ferrer, en relación con sus empresas. «Para los que no lo sepáis, hay un incendio aquí en Zahara de los Atunes en la parte de los Alemanes. Están desalojando toda la zona. Ya me dicen que hay algunas casas que se han quemado. Por lo que está sucediendo, el pueblo se ha cortado y no se permite la entrada y por ello, esta tarde no vamos a abrir ni la tienda de No Ni Ná ni el chiringuito El Trompeta», comenzaba a decir.

Paz Padilla en Zahara de los Atunes. (Foto: Instagram)

«Los camareros vienen desde Barbate y no pueden entrar. Y además, por prudencia, nosotros vamos a cerrar la tienda y el bar porque nos aconsejan quedarnos en casa. La verdad que el humo está siendo bastante. Se nota mucho y huele por todo el pueblo», concluía. Más tarde, sobre las 00:52 horas de la madrugada, Paz reaparecía de nuevo en la red y compartía un video desde la terraza de su domicilio donde se apreciaba la cercanía del fuego y cómo este seguía expandiéndose por la zona, avivado por las rachas de viento de levante que llegan hasta los 50 kilómetros por hora, las cuales complican mucho la labor de la extinción de los bomberos.

Por su parte, Anna Ferrer, hija de la presentadora, también ha utilizado su perfil oficial de Instagram para corroborar las palabras de su madre y anunciar que sus dos negocios familiares iban a permanecer cerrados hasta nueva orden. Además, la influencer intentaba tranquilizar a todos los seguidores que le habían mandado mensajes preocupándose por su bienestar, asegurando que «estaban bien».

Mensaje de Anna Ferrer, hija de Paz Padilla, en Instagram. (Foto: RRSS)

«Gracias por preocuparos. No estábamos en la zona afectada y no nos han tenido que desalojar ni nada. Estamos pendientes a ver qué ocurre porque así está el fuego ahora mismo que he salido a hacer la foto. Se ha expandido por el viento. Os iremos avisando y ojalá se solucione pronto», expresaba.