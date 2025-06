La raspa de un atún ha sido el motivo de la polémica entre Paz Padilla y su localidad natal, Zahara de los Atunes. Una tienda local de este municipio gaditano tiene el mismo logo que representa la marca principal de la humorista y su hija, Anna Ferrer, que han tomado acciones legales contra esta tienda. Concretamente, los representantes legales de la presentadora le han mandado un burofax a Vito y Yolanda, los encargados de la otra marca que también vende artículos con el mismo logotipo.

Cruce de acusaciones por la raspa de un pez

El pasado 11 de junio, los propietarios del local de Zahara de los Atunes, Yolanda y Vito, conectaron en directo con TardeAR, el programa semanal vespertino de Telecinco, para manifestar su desacuerdo ante la imposición de Paz Padilla de retirar su logo. Los empresarios defendieron que la raspa del atún es un «elemento cultural» que identifica esta localidad gaditana y que «llevan 23 años vendiendo estas camisetas».

Hace más de un lustro que Paz Padilla y su hija Anna se embarcaron en una aventura empresarial para rendir homenaje a su tierra, Zahara de los Atunes, el municipio en el que creció la humorista y donde pasa todos los veranos con su familia. Fue por ello que en 2019, un año antes de que estallara la pandemia, madre e hija abrieron un local en el mencionado pueblo que, con el paso de los años, se ha expandido y ha crecido hasta abrir incluso una tienda en Madrid.

Desde el primer momento, su sello distintivo fue una raspa de atún diseñado por Xoan Viqueira, ilustrador e íntimo amigo de la presentadora televisiva. Un logo que aparece en casi todas sus prendas y complementos.

Es por ello que, tras el burofax emitido por las Padilla -y que ahora ha salido a la luz, Anna ha roto su silencio en redes sociales y ha salido en defensa de la marca que tiene con su madre y ha resuelto algunas dudas: «Hay gente que no sabe, desconoce cómo funciona la propiedad intelectual. ‘Noniná’ y nuestro logo es una marca registrada. Hemos registrado nuestro logo, incluso algunas de las frases que solemos utilizar».

La joven también ha querido explicar por qué otra marca no puede llevar la misma imagen ni el mismo nombre: «¿Eso qué hace? Proteger tu imagen. Pueden utilizar tu raspa para algo negativo o simplemente para atraer o lucrarse de la imagen de tu marca. Está habiendo revuelo por una tienda que estaba utilizando unos productos con una raspa muy similar a la nuestra. Quien decide si ese logo se parece mucho o no, no lo decido yo, ni mi madre, ni mi prima, lo decide la oficina de registros de marcas y patentes. Si considera que se parece demasiado, entonces es cuando hay un trámite. Si ellos no lo deciden, no pasa nada».

Finalmente ha zanjado que lo hacen con el fin de proteger su negocio de cara a futuros plagios: «Nuestra raspa está registrada. Somos una marca que aunque tengamos una tienda en Zahara estamos creciendo mucho y más que vamos a crecer. Lo lógico es que tú protejas tu propia marca. No se puede utilizar una raspa igual o muy parecida a la nuestra».