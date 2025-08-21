Patricia Pardo, implacable contra Pedro Sánchez: "Te allanan el terreno para que no te manches"

Los incendios que asolan nuestro país se han convertido en la noticia más preocupante de los últimos días. Hasta el momento, el fuego no da tregua en Galicia, Castilla y León y Extremadura, una situación que ha provocado el desalojo de miles de personas y una ayuda internacional histórica. Como no podía ser de otra manera, muchos programas de televisión están dando voz a todos los afectados, entre los que destaca Vamos a ver, el matinal de Telecinco. Este jueves, 21 de agosto, su presentadora, Patricia Pardo, ha escuchado el relato de Manoli, una de las víctimas de esta catástrofe, y era entonces cuando estallaba, como nunca antes lo había hecho, contra la gestión del Gobierno ante lo ocurrido.

«Y, luego, hay que escuchar al ministro del Interior, que estábamos pendientes antes de entrar en plató y hemos visto la fantástica entrevista que le ha hecho Jano Mecha, hablando del pacto de estado de septiembre. Le pregunta Jano: bueno, hay personas que piensan, que pensamos, que Pedro Sánchez juega al aislamiento. ¡Pues claro que sí!», comenzaba a decir.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Telecinco.es (@telecincoes)

«Es muy fácil ponerte en Jarilla, bien acompañado con otros líderes políticos, viendo cómo te están allanando el terreno, además literalmente, cómo te están humectando el terreno para que no te manches los zapatos de polvo. ¿Por qué no te pones con Manoli con la salsera, la sopera, que es lo único que le quedó? A ella no la van a ver, ¿verdad que no?», sentenciaba.

Pardo continuaba su discurso haciendo referencia a los «millones de euros» que supuestamente tiene nuestro país para prevención. Un dinero que la periodista ha hecho hincapié en que afectados como Manolo no han visto. «¿Dónde están los planes? Ahora sí que exige la Fiscalía de Medio Ambiente responsabilidades, ¿y si lo hubiesen exigido antes?», decía visiblemente indignada. «Si antes alguien se hubiese preocupado de que existiesen esos perímetros, a esta señora Manoli le hubiera quedado algo más que una salsera, pero todo el mundo se queda calladito y luego salen a dar los discursos», concluía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Telecinco.es (@telecincoes)

Días antes, Patricia también atacó duramente al presidente del Gobierno tras uno de sus recientes discursos en los que aseguraba que había que dejar la ideología a parte, ya que lo ocurrido se debía exclusivamente a un cambio climático. Algo con lo que la mujer de Christian Gálvez se mostraba completamente contraria. «El hecho de que no haya cortafuegos, el tema de cómo se están tratando los montes, que no hay aún un plan de prevención siendo España un país con un 55% de suelo forestal, entiendo que no se debe solo a un factor climatológico», comentaba.

Patricia Pardo atraviesa Galicia en plenos incendios

Más allá de cargar duramente contra Pedro Sánchez, Patricia Pardo también se ha mostrado muy afectada con los incendios de Galicia, su tierra natal. De hecho, el pasado lunes, 18 de agosto, cuando regresó a su puesto de trabajo, contó a la audiencia la odisea que tuvo que vivir en primera persona para atravesar la comunidad en plan ola de incendios y así poder volver a la capital.

«Salíamos de Galicia el sábado evitando la zona de Ourense de los incendios; nos habían advertido de que había un humo muy denso en toda la comunidad. De verdad que cruzar Lugo fue pavoroso. El humo lo cubre absolutamente todo, el paisaje es desolador, esa vegetación tan frondosa que forma parte del patrimonio ya no existe y la verdad es que se te encoge el alma al pasar por ahí. Es terrorífico», lamentaba.