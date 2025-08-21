Ve la luz la identidad del hombre con el que Raúl Prieto ha rehecho su vida

Raúl Prieto ha rehecho su vida tras la mediática ruptura con Joaquín Torres, del que llevaría separado unos 3 meses. La pareja ha sido incapaz de superar la profunda crisis en la que llevaban tiempo sumidos y decidían tomar caminos separados. Así, ahora el que fuese director de Sálvame se deja ver paseando de la mano con un nuevo amor. Un hombre cuyo identidad ya ha salido a la luz.

Se trata de Juan, anestesista y especialista en medicina estética, con el que se ha deshecho en gestos de cariño y complicidad durante una reciente escapada a Formentera. Además, ya estaría de lo más integrado dentro del grupo de amigos de Raúl, que lo han recibido con los brazos abiertos.

Raúl Prieto con un hombre desconocido en Formentera. (Foto: Gtres)

Respecto a los comienzos de su relación, parece que ambos se conocieron gracias a varias personas en común, y la conexión no tardaba en surgir. Hasta el momento, Raúl procura guardar silencio respecto al final de su matrimonio; aunque las recientes imágenes que se han filtrado con su nuevo amor y donde podemos verles disfrutando de las aguas pitiusas y paseando de la mano por la playa, no dejan duda alguna de la gran complicidad que existe entre ambos.

De esa forma, parece que Prieto vive con intensidad este romance de verano, mientras que Joaquín Torres ha procurado poner tierra de por medio y se ha refugiado en Galicia. Allí, el arquitecto ha adquirido y acondicionado una espectacular vivienda en la que ha puesto «muchísimo cariño, muchísima ilusión, y sobre todo, mucho respeto por el entorno».

Los detalles de la ruptura entre Raúl Prieto y Joaquín Torres

Según explicaba el propio Torres, habría sido Raúl el que decidía ponerle punto y final a su matrimonio después de unos meses muy complicados. Lo cierto es que el terrible accidente que sufría el arquitecto hace unos años, y que le obligaba a pasar por diversas operaciones, le pasaba factura también a nivel emocional. Tanto es así, que él mismo reconocía que su relación se había visto gravemente afectada. Finalmente, el amor no ha sido suficiente y no han podido hacerle frente a este último y complicado bache.

«Cuando uno tiene una pareja, tiene que saber que hay unos cimientos. Las dos personas se tienen que sostener sobre una base sólida», argumentaba al respecto Torres. «Al menos esa es mi idea de las relaciones de pareja. En nuestro caso no ha sido así, y lo lamento muchísimo», concluía afectado confirmando la ruptura. «Para mí ha sido un palo muy grande. No lo puedo ocultar, aún no estoy bien».

Raúl Prieto y Joaquín Torres en Sevilla. (Foto: Gtres)

Y a pesar de que ha aceptado la decisión de Raúl, reconocía que «nadie me puede quitar mi tristeza». Un durísimo golpe que pone fin a una preciosa historia que nacía hace 13 años, durante los cuales se mantuvieron inseparables y que sellaron con una espectacular boda en 2023, a la que acudieron algunas de las personalidades más relevantes del panorama nacional.

Respecto a las recientes imágenes que han salido a la luz de Prieto junto a otro hombre, el arquitecto reaccionaba en exclusiva par LOOK y aseguraba que le deseaba lo mejor a su ex, ya que se lo merecía.