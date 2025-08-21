Lydia Lozano confirma que no estará en ‘No somos nadie’: el principal motivo
La periodista ha rechazado formar parte del nuevo formato que prepara TEN
Belén Esteban, María Patiño, Kiko Matamoros y Carlota Corredera vuelven a la televisión
Lydia Lozano no formará parte de No somos nadie, el nuevo formato que prepara TEN y en el que prometen reunir a Belén Esteban, María Patiño, Kiko Matamoros y Carlota Corredera. Sin embargo, Lozano habría rechazado formar parte de este nuevo proyecto debido a otros compromisos profesionales que la mantendrán ocupada. De hecho, y aunque no se ha confirmado nada al respecto, la tertuliana seguiría ligada a programas como Mañaneros en La 1. Aunque también hay voces que también apuntan a su posible vuelta a Telecinco.
De esta forma, y muy a su pesar, los caminos de Lydia y sus compañeros de Sálvame se separarán temporalmente después de años trabajando juntos. «He decidido parar, sin presión y sin prisa, cambiar de aires», habría explicado en Bluper sobre los motivos que la han llevado a distanciarse.
Lydia Lozano en el programa ‘Ni que fuéramos Shhh’. (Foto: YouTube)
El motivo por el que Lydia Lozano rechaza participar en No somos nadie
Otra posibilidad es que Lozano siga los pasos de otras compañeras como Pilar Vidal o Gema López, que apostaron por cambiar de cadena y llevan tiempo trabajando en Antena 3. De hecho, Lydia ha llegado a aparecer de manera bastante curiosa en Y ahora Sonsoles, donde mostraban una imagen de la periodista disfrutando del verano en compañía de Vidal.
Sin embargo, y pese a la notable ausencia de periodista, otras figuras como Marta Riesco y Kiko Hernández sí que se sumarán a la plantilla.
Ver esta publicación en Instagram
De lo que no cabe duda, es de que Lozano tiene muchas ganas de reinventarse, mientras que desde TEN están dispuestos a apostar por una nueva versión de Ni que fuéramos que arrancará el próximo 1 de septiembre. De hecho, ya han salido a la luz algunos detalles; por ejemplo, que el plató será el mismo para No somos nadie, aunque todavía se desconoce cuál será el horario que ocuparán. Del mismo modo, el espacio estará conducido de lunes a jueves por María Patiño y los viernes por Carlota Corredera.
Por otro lado, parece que para otros personajes como Kiko Matamoros no supone ningún reto, según ha desvelado en Semana, sintiéndose realmente cómodo con el estreno de esta nueva temporada. De hecho, implicaría su vuelta a la televisión tras la drástica cancelación de La familia de la tele en La 1. Los protagonistas de Sálvame estuvieron en el foco mediático durante su breve paso por la cadena pública, y ahora tendrán la oportunidad de redimirse en lo que muchos podrían considerar una vuelta a casa.
María Patiño, Inés Hernand y Lydia Lozano en ‘La familia de la tele’. (Foto: RTVE)
Lamentablemente, en RTVE no alcanzaron los datos esperados, lo que supuso otro duro golpe tras la polémica cancelación de Sálvame en junio de 2023. A partir de entonces, sus míticos protagonistas han pasado por Netflix, Youtube y posteriormente aterrizaban en TEN, donde obtuvieron un éxito rotundo. Una fórmula que pretenden repetir durante este próximo otoño, y que nos permitirá seguir disfrutando de algunos de los rostros más queridos de la televisión.