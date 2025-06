Lydia Lozano se planta en la presentación de la obra de Terelu Campos dispuesta a firmar la paz

Después de varios meses de distanciamiento, Terelu Campos y Lydia Lozano se han reencontrado. Todo ha ocurrido durante la presentación de la obra de teatro de la hija de la recordada María Teresa Campos en Madrid, el pasado 11 de junio. Un evento que no solo ha marcado un nuevo capítulo en su carrera artística, sino también un momento significativo en lo personal, ya que ambas enterraron el hacha de guerra dejando atrás las diferencias que habían hecho quebrar su amistad.

Lydia acudió como enviada de La familia de la tele para cubrir el acto y, aunque muchos pensaban que podría ser un momento tenso, nada más lejos de la realidad. De hecho, minutos antes de verse cara a cara, la periodista explicó delante de las cámaras que todas las rencillas que habían podido tener, prefería dejarlas aparcadas en el pasado. «Tengo buenas sensaciones. Se que quería cenar conmigo. Me mandó un mensaje por el fallecimiento de mi madre, pero no fue un mensaje típico. Fue un mensaje en el que vino a decirme que me quería mucho y que nunca se había metido conmigo profesionalmente. Entonces, cuando me dijeron ayer que si quería venir a la rueda de prensa, pues mira, me parece mucho mejor esto que una cena», comenzaba a decir.

Terelu Campos en la presentación de la obra de teatro ‘Santa Lola’ en Madrid. (Foto: Gtres)

Continuaba asegurando que era consciente de que «le había dado mucha cera» y que Terelu nunca lo entendió, algo que le motivaba a querer hablar. «Me apetece hablar con ella. Son muchos años de amistad», decía. Añadía que creía que tras tirarse del helicóptero de Supervivientes «se había quitado muchas capas» y que «estaba más divertida». Por otro lado, al ser preguntada por el origen del conflicto, Lydia fue clara: «Fue cuando empezó lo de Netflix. En un viaje pasan muchas cosas. Y luego en el programa Mañaneros, que le cabreaba que le preguntase por Alejandra… Pero bueno, son cosas que pasan», concluía.

El esperado encuentro entre Terelu y Lydia Lozano

Minutos más tarde, Lydia Lozano y Terelu Campos se reencontraban, manteniendo una conversación en exclusiva para el espacio televisivo de la cadena pública. «Yo no he tenido problemas con ninguno de vosotros. Ostras, hemos sido compañeros. Cuando os he dicho que os quiero lo he dicho de verdad. Me hubiera gustado que cuando algunos o algunas me decían que me querían, lo hubieran dicho de verdad. Yo he sentido que no era de verdad y me da una pena horrorosa», explicaba la hermana de Carmen Borrego.

Cuando Terelu se confunde y dice que ella es rencorosa, cuando quiere presumir de que se ha preocupado y, sobre todo, cuando Lydia se despide de esa forma tan icónica. Ufff, Almodóvar. #LaFamilia11J pic.twitter.com/ZlI2jC866f — Miss Kokoro (@KokoroMiss) June 11, 2025

Lydia Lozano se mostraba muy receptiva a las palabras de su ex compañera y, finalmente, accedía a fundirse en un emotivo abrazo que muchos han catalogado como el sello de la paz. «Soy la tía menos rencorosa del mundo», incidía Terelu Campos.