Terelu Campos desmintió hace unos días a este medio que la razón por la que aún no se ha inaugurado la calle que llevará el nombre de su madre -la siempre recordada María Teresa Campos- fuera que el Ayuntamiento de Málaga ha considerado que antes de su nombre, la localización lleve antes el sustantivo ‘Periodista’. Tras la muerte de la comunicadora, sus hijas contactaron con esta institución política de la capital de la Costa del Sol para rendir homenaje a su madre de alguna manera en esta ciudad de Andalucía. Aunque María Teresa nació en el barrio de Tetuán, Madrid, lo cierto es que ella siempre se consideró una malagueña más. Ahora, la primogénita de la presentadora fallecida ha explicado el motivo por el que aún no se ha colocado la placa con el nombre de su progenitora en una calle de su Málaga querida.

Terelu Campos explica por qué se ha paralizado la inauguración

Recientemente, LOOK contactó con fuentes cercanas a la alcaldía de Málaga, que aseguraron que el último paso antes de inaugurar la calle ‘Periodista María Teresa Campos’ dependía «única y exclusivamente de Terelu Campos y Carmen Borrego». Aprobadas las gestiones de la administración para que se lleve a cabo, hace unos días salió a la luz que la razón por la que aún no se ha hecho oficial es que sus hijas no querrían que la calle llevara el sustantivo ‘Periodista’, la profesión que ejerció María Teresa y por la que se dejó la piel toda su vida. Otra de las trabajas por la que aún no han dado el sí definitivo las hermanas Campos sería la localización, ya que el Ayuntamiento de Málaga habría decidido que esté «en una zona de expansión de la ciudad en la que estará la sede de la Universidad Alfonso X el Sabio».

Terelu Campos, Carmen Borrego y María Teresa Campos. /Fotomontaje: Look

Tras ello, este digital llamó a Terelu, que explicó la razón por la que aún no habían dado el último paso: «Vamos a esperar a que la zona donde se ubica la calle de mi madre esté más urbanizada». Hace unos meses se puso sobre la mesa que las hijas de la periodista tendrían un gran malestar ya que la calle se ubicaría a las afueras de la ciudad, cerca de una zona industrial y no en el centro histórico. Una polémica que la madre de Alejandra Rubio zanjó: «A mí el sitio me parece fenomenal».

Terelu Campos y Carmen Borrego. (FOTO: GTRES)

Ahora, Terelu Campos ha dado la cara y ha explicado con todo lujo de detalles el motivo por el que está paralizada la inauguración de la calle que llevará el nombre de su madre: «Por favor… hay veces que lo flipo. De momento no… Y ha sido una decisión de mi hermana y mía. Queremos que este mas urbanizada para impedir que os echéis encima del Ayuntamiento de Málaga, al que mi hermana y yo estamos agradecidísimas por creer que ponen el nombre a una calle que no corresponde a la categoría de nuestra madre, que nosotras creemos que sí».