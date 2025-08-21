Hay dos lugares en la vida de la familia real británica que pertenecen al patrimonio privado del rey y a los que acuden en momentos señalados. Estamos hablando del Castillo de Balmoral en Escocia y de la finca de Sandringham en Norfolk, donde los Windsor disfrutan la Navidad. En estos momentos el monarca ya se encuentra en Escocia esperando la llegada de otros miembros de la familia, entre ellos, los príncipes de Gales y sus hijos.

El Castillo de Balmoral lleva en posesión de la familia real desde hace varias generaciones, en concreto, desde la época de la reina Victoria. No obstante, no fue hasta que Carlos III se convirtió en jefe del Estado tras la muerte de la Reina Isabel II cuando el monarca decidió abrir las puertas del castillo, que ahora admite visitas cada temporada, antes de la llegada de la familia real.

El rey Carlos III en el Castillo de Balmoral. (Foto: Gtres)

Aprovechando que las vacaciones oficiales de los Windsor ya han comenzado, la casa real ha querido compartir en su perfil oficial en las redes sociales una emotiva publicación con un entrañable texto y varias imágenes que reflejan el paso del tiempo y de las generaciones por el Castillo de Balmoral.

«Durante casi dos siglos, los miembros de la familia real han pasado sus veranos en Escocia. Esta tradición comenzó en 1852 cuando la reina Victoria y el príncipe Alberto adquirieron el astillo de Balmoral. Desde entonces, el castillo y sus terrenos en las tierras altas escocesas han proporcionado el escenario para muchos momentos familiares privados y oficiales y han consolidado el afecto de la familia por Escocia y su gente», reza la publicación, que va acompañada de varias imágenes, alguna de las cuales no se habían visto en público hasta ahora.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Royal Family (@theroyalfamily)

Un álbum privado que refleja el vínculo especial de la familia real con Escocia y, sobre todo, con el Castillo de Balmoral. Un lugar que, según explicó la princesa Eugenia hace años, era el favorito de la Reina Isabel, porque allí podía mostrarse natural y sentirse una persona normal. Es más, consciente de su estado de salud, la monarca eligió despedirse en Escocia, donde falleció a principios de septiembre de 2022.

La Reina Isabel y el rey Carlos en una imagen en el Castillo de Balmoral. (Foto: Gtres)

Entre las imágenes que se han compartido en la cuenta oficial de la familia real destacan varias instantáneas en blanco y negro en las que aparecen, por ejemplo, el rey Carlos III jugando en un balancín junto a su hermana, la princesa Ana. También hay una preciosa fotografía del príncipe Felipe de Edimburgo en uno de los jardines de la finca columpiando a sus hijos mayores. No falta tampoco una referencia a la reina madre, Isabel Bowes-Lyon, una figura muy especial para el rey Carlos III, así como a la reina Victoria y al príncipe Alberto, a quienes los Windsor les deben la incorporación del castillo al patrimonio familiar.

Por el momento la casa real no ha confirmado hasta cuándo va a estar el rey en Escocia pero sí que se sabe que el monarca suele permanecer allí hasta mediados del mes de septiembre, ya que quiere estar en Balmoral en el aniversario de la muerte de la Reina Isabel II.