Los del Río hablan sin tapujos sobre Juan Carlos I: "Con nosotros siempre baila"

Que Los del Río lleven 60 años sobre los escenarios no es una casualidad ni fruto del azar. El trabajo, la constancia y el talento son parte fundamental de su éxito. Sin embargo, el poder de Adolfo Suárez y del Rey emérito también tuvo mucho que ver en los inicios del dueto y así lo confesaron ellos mismos en el plató de ¡De viernes!. Esto sucedió en tiempos en los que a los sevillanos se les estaba resistiendo la incursión en la pequeña pantalla. No obstante, para romper esa barrera y aprovechando uno de los encuentros sociales en los que estaban el que fuera Rey de nuestro país y también el entonces presidente del Gobierno, Antonio Romero y Rafael Ruiz les lanzaron un órdago. «Después de estar donde estamos y con las personas que estamos, ¿con quién tenemos que hablar para ir a la televisión, hombre?». Una cuestión que desató las risas de los presentes y que no hizo más que catapultar a la fama a la pareja de artistas sevillanos gracias a los hilos que movieron tanto Suárez como don Juan Carlos.

Otro encuentro que marcó la carrera de Romero y Ruíz fue cuando Juan Carlos I les llamó para amenizar su cumpleaños en Abu Dabi. Les recibió en su hogar del golfo pérsico y todos los invitados disfrutaron de una magnífica velada. Una reunión que, hasta el momento, se había mantenido en la más estricta intimidad, pero sobre la que Los del Río deslizaron algunos detalles. La actuación fue tan divertida que el propio padre de Felipe VI se levantó de su silla y comenzó a bailar uno de los hits más característicos del dueto: La Macarena. «Con nosotros siempre baila», admitieron orgullosos de su capacidad para poner en pie a todos los públicos.

Los del Río en ‘¡De viernes!’. (Foto: Telecinco)

El éxito de La Macarena

A pesar de las miles de versiones y la infinidad de voces que han entonado La Macarena, fueron Los del Río quienes la compusieron. Todo se remonta al 13 de diciembre de 1993, cuando Antonio Romero y Rafael Ruíz lanzaron este single que, en la actualidad, es un absoluto éxito mundial y también intergeneracional. Se trata de una melodía de género pop perteneciente al álbum A mí me gusta y que tiene un baile muy pegadizo. Tanto es así que incluso lo han bailado personalidades como el príncipe Guillermo de Inglaterra, Hillary Clinton o Charlene y Alberto de Mónaco. Una letra que también fue interpretada por reputados artistas y asentadas bandas como Kiss, Jennifer Lopez, Rihanna o Karol G, entre otros.

Los del Río en un photocall. (Foto: Gtres)

Hablamos de una pegadiza y sencilla coreografía que fue compuesta en 1995 por la bailarina de hip-hop y escenógrafa neoyorquina Mia Frye. Unos movimientos especialmente creados para amenizar la versión que, ese mismo año, crearon los Bayside Boys y que fue bailada por hasta 50.000 personas en un partido de béisbol de Estados Unidos. Un single que estuvo, durante 14 semanas consecutivas, como número uno en la lista Billboard, e incluso fue la canción elegida para amenizar el descanso de la Super Bowl en 1996.