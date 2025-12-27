Ingresan de urgencia a Nando Escribano en Navidad: "El peor dolor que he sentido"

Nando Escribano saltó a la fama por presentar algunos programas como Cazamariposas y ahora está trabajando al lado de Susanna Griso en Espejo Público. Poco a poco ha ido ganando peso en los medios y en estos momentos cuenta con casi 70.000 seguidores en Instagram. Por ese motivo, el comunicado que ha emitido a través de la mencionada plataforma ha llegado tan lejos. Según cuenta, ha pasado la Navidad ingresado y le han hecho muchas pruebas porque los medicamentos no le hacen efecto. Pero, ¿qué le pasa? Él mismo ha dado respuesta a esta pregunta.

«Pues ingresado he pasado las Navidades. El 24 empezó una migraña que me fue a más hasta convertirse en el peor dolor que he sentido y provocándome vómitos sin parar. No he respondido bien a ningún medicamento inyectado (Enantyum, Nolotil, Tramadol, corticoides…) Me hicieron dos TAC craneales, pero he pasado la noche aquí. Me han hecho también resonancias con y sin contraste», ha comentado al respecto. Hace unas horas ha compartido una foto en el hospital, así que lo último que se sabe es que continúa bajo vigilancia médica.

Nando Escribano pide ayuda

El comunicador ha sumado muchos seguidores a su comunidad desde que trabaja en Espejo Público. En concreto tiene la misión de respaldar las noticias que presenta Gema López en la sección Más Espejo. Se encarga de aportar datos e ilustrar a los espectadores con infografías que resultan muy atractivas. En definitiva, se ha ganado un hueco en el corazón de la audiencia y ha aprovechado esta influencia para pedir ayuda e intentar comprender lo que le está pasando.

El comunicado de Nando Escribano. (Foto: Instagram)

«En principio no sale nada raro, pero el dolor sigue. Si hay algún neurólogo entre los que me leéis, agradeceré otra opinión. Estoy bien, sólo necesito que se acabe el dolor», ha escrito en Instagram. Para no preocupar a nadie, ha aclarado que la situación está controlada y que lo único que debe hacer es armarse de paciencia y luchar contra los obstáculos que se ha encontrado.

Última hora sobre Nando Escribano

La revista Lecturas se ha puesto en contacto con Nando al comprobar el alcance de la noticia y el presentador ha atendido la llamada amablemente. Según dice, pasará la Navidad en Madrid. Su familia es de Cataluña, pero este año debe quedarse en la capital, sobre todo después de lo que le ha pasado.

Nando Escribano posando. (Foto: Gtres)

«Estoy en Madrid. Me quedé aquí. Después del programa del 24 que iba de elfo todo iba de maravilla y me empecé a encontrar mal. Típica migraña que alguna vez en la vida me ha dado, pero no se me iba», ha explicado. Y después ha continuado diciendo: «El 24 me acosté a las diez de la noche y al día siguiente el peor dolor del mundo. Una amiga me acompañó al hospital e iba vomitando del dolor. Quise arrancarme la cabeza».

Por suerte, Nando no se encuentra sólo y los resultados que le han entregado no son alarmantes. «Estoy algo mejor hoy y en las pruebas no se ve nada. No se sabe si es una migraña de estas fuertes (me han dicho el nombre, pero ni idea) o un virus o qué», declara a modo de conclusión.