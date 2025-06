El hundimiento de La familia de la tele es un hecho. Desde que se estrenara a comienzos del mes de mayo, la realidad es que la audiencia no ha acompañado a esta apuesta para las tardes de RTVE. Aunque hace unos días se puso sobre la mesa la cancelación del espacio en el que se encuentran ex colaboradores de Sálvame, como Belén Esteban, María Patiño o Kiko Matamoros, lo cierto es que los telespectadores han sido muy críticos con este magazine que no ha convencido al público y que sigue eligiendo Y ahora Sonsoles o TardeAR, su competencia. Es por ello que la cadena pública ha decidido in extremis cambiar de horario y arrancar a las 19.30 de la tarde en lugar de El Cazador.

Desde que salieran de Mediaset, la realidad es que sus ex tertulianos no lo han tenido nada fácil. Sin embargo, no ha sido así para todos. Gema López, que era una habitual en el programa vespertino que presentaba Jorge Javier Vázquez en Telecinco, dio el salto a Antena 3 tras su salida de la cadena de Fuencarral. Es más, la comunicadora ha dado el salto como presentadora en la competencia principal de la cadena de Fuencarral al conducir la tertulia del corazón en el programa de Susanna Griso.

Raúl Prieto y David Valldeperas con Belén Esteban , Jesús Manuel Ruiz , Gema López , Chelo García Cortés , Gustavo González , Lidia Lozano , Kiko Matamoros , Kiko Hernández , Carlota Corredera , Mila Ximénez , Paz Padilla , Terelu Campos , Raquel Bollo y María Patiño durante la presentación de la colección de retratros de Javier Mariscal para el programa ‘Sálvame’ en Madrid.

LOOK ha podido hablar con Gema, que siempre es muy amable a la hora de responder a las preguntas de la prensa, aunque ha blindado pronunciarse sobre sus ex compañeros de Sálvame.

Gemma López se blinda

Desde el primer día de su emisión en el que TVE tiró la casa por la ventana con un desfile en el que se estima que gastó medio millón de euros del dinero público, La familia de la tele no la logrado los resultados que esperaban a pesar de contar en su fila de colaboradores con rostros de la talla de Isa Pantoja, que está a punto de dar a luz a su segundo hijo y el primero con Asraf Beno, o Belén Esteban. La cadena del Prado del Rey quiso recuperar para esta apuesta a comunicadores como Laura Fa que dejó su trabajo en Antena 3 para fichar por La Osa Producciones.

Tras el fin de Sálvame, muchos de sus habituales colaboradores tuvieron que hacer frente a la incertidumbre hasta que el teléfono les sonara de nuevo para aparecer en la pantalla de los telespectadores después de casi 20 años en antena. Una de las primeras en conseguir trabajo fue Gema López que cada día analiza la actualidad social como co presentadora en Espejo Público, el magazín del espacio de Susanna Griso.

Gema se ha convertido en la única ‘superviviente’ del universo Sálvame con un puesto más que estable y consolidado. Si por algo se caracteriza la colaboradora es por su amabilidad siempre con la prensa, sin embargo, ante la llamada de este medio, la presentadora se ha blindado por completo y aunque sí que ha contado que está en un muy buen momento profesional, lo cierto es que ha evitado pronunciarse sobre sus ex compañeros con los que nos cuenta que sigue manteniendo relación a día de hoy a pesar de estar en la competencia.