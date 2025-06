Las premonitorias palabras de Belén Esteban y María Patiño previas al adiós de ‘La familia de la tele’

Cuando TVE decidió apostar por La familia de la tele, muchos expertos y espectadores lo interpretaron como un riesgo extremo. La idea de trasladar el tono desenfadado, polémico y sensacionalista que caracteriza a programas como Sálvamea un canal público, conocido por su imagen más sobria y regulada, parecía desde el principio una apuesta casi suicida. El contraste entre el estilo fresco, conflictivo y muchas veces controvertido del formato y la imagen institucional de TVE generaba dudas legítimas sobre su viabilidad y aceptación. El resultado, lejos de contradecir esas sospechas, no ha hecho sino confirmarlas.

Desde su estreno, La familia de la tele ha sufrido para captar y mantener la atención de la audiencia. A pesar del despliegue promocional inicial, el programa no ha logrado posicionarse como una opción competitiva en la tarde televisiva, quedando relegado a la sexta plaza en términos de audiencia. En múltiples jornadas, la cifra de espectadores ha rozado niveles preocupantemente bajos, lo que ha llevado a que la cadena a cuestionarse seriamente su continuidad. Los intentos de la producción por revitalizar el formato, incluyendo cambios en la dinámica del programa y en la estructura de contenidos, no han logrado revertir esta tendencia. Además, las tensiones internas entre los miembros del equipo, así como el choque entre estilos, el tradicional rigor televisivo público frente a la irreverencia del estilo tabloid, han sido un lastre constante.

Aunque todavía no se ha emitido un comunicado oficial, la cancelación del programa es ya un hecho consumado. En este contexto, las palabras de María Patiño, presentadora del programa, hace escasos días, adquieren especial relevancia. Apenas horas antes de confirmarse la cancelación, Patiño rompió con la habitual retórica defensiva del sector audiovisual en la celebración del décimo aniversario de Netflix en España, que tuvo lugar en Madrid. En lugar de culpar a la audiencia o a la cadena, reconoció con sorprendente sinceridad que «probablemente no hemos sabido responder a lo que el público esperaba», admitiendo que «no estamos haciendo bien lo que el público quiere».

Esta sinceridad marca un punto de inflexión, especialmente tratándose de alguien con una trayectoria tan consolidada en la televisión del corazón y acostumbrada a formatos de gran impacto emocional y directo como Sálvame. María Patiño, lejos de refugiarse en defensas a ultranza o en buscar culpables, asumió con madurez que la responsabilidad es compartida y que simplemente no han logrado conectar con las expectativas de los espectadores. De hecho, la presentadora fue aún más allá y descartó rotundamente la posibilidad de participar en proyectos similares en el futuro. En concreto, cerró la puerta a un hipotético regreso a Sálvame o a formatos como Ni que fuéramos, que intentaron rescatar el espíritu del programa original en otras cadenas. «Es una etapa cerrada», afirmó, dejando claro que no desea repetir una fórmula que, si bien fue un éxito en su momento, ahora está agotada tanto para la audiencia como para los propios profesionales.

No obstante, esta decisión no implica que María Patiño se aleje totalmente de la televisión. Por el contrario, la presentadora mostró una actitud abierta hacia nuevos proyectos, especialmente aquellos que se ajusten más a sus intereses actuales y a los tiempos que corren. Patiño dejó claro que está dispuesta a explorar formatos distintos, con propuestas más innovadoras, menos polémicas y posiblemente más acordes con un público que demanda contenidos frescos, auténticos y con una conexión emocional más genuina.

Las reacciones de Belén Esteban e Inés Hernand

Más allá de las declaraciones de María Patiño, en el mismo evento se pronunciaron también Belén Esteban e Inés Hernand, quienes compartieron sus sentimientos y perspectivas sobre la situación del programa. Al ser preguntada sobre cómo vivía este momento tan delicado, Belén Esteban respondió con sinceridad: «No me han dejado irme, pero quería irme, totalmente. A ver, yo tengo que ser sincera, yo lo he pasado mal, como creo que cada uno lo pasa a su manera. No me quería ir definitivamente, pero sí quería como un momento de decir basta. Pero cuando tengo que estar, pues tengo que estar y este es el momento en el que tengo que estar y tengo que estar. ¿Que nos va bien? Bien. ¿Que nos va mal? Mal. Pero, ¿sabéis qué? Que vamos con mucha ilusión y que tenga que ser lo que tenga que ser», expresó al hablar sobre el futuro del programa.

Por su parte, Inés Hernand añadió una reflexión más amplia sobre la naturaleza cambiante de las carreras y los proyectos televisivos: «Yo creo que ningún trabajo es definitivo ni es definitorio. Al final todas las carreras pasan por muchas fases, incluso el propio programa está pasando por muchas fases. Nos encontramos en un momento de una pequeña estabilidad, entonces, estamos intentando enganchar audiencia, pero, sobre todo, estamos muy agradecidas de la oportunidad y también agradecidos a todos los compañeros que hacen posible el programa día a día, que tampoco es fácil».