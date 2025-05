Los colaboradores de La Familia de la Tele, cuando eran los perros de Jorge en Sálvame, disfrazaron su salida de Telecinco de entierro. Vestidos de negro y pañuelo en mano, lloraron el deceso de su programa, injusto según ellos, en un discurso televisivo en el que se mostraron como víctimas de un acoso y derribo mediático. Unos días en los que se olvidaron de todas las personas con las que un día compartieron plató y a las que ellos mismos echaron fango sin piedad acabando, en ocasiones, con la carrera televisiva de sus damnificados. Una de ellas fue Rosa Benito, vapuleada hasta la saciedad por el eje del mal (Mila Ximénez, Kiko Hernández y Kiko Jiménez) hasta que se marchó del proyecto sin poder perdonar a todos aquellos que, como afirmó en su día, le hicieron daño tanto a ella como a su familia (refiriéndose, sobre todo a su hija Chayo Mohedano y al marido de ésta).

Colaboradores de ‘La familia de la tele’. (Foto: Gtres)

Paradojas de la vida, en la semana debut de la nueva familia Sálvame en la televisión de Pedro Sánchez (de lodo a lodo), la que fuera cuñada de Rocío Jurado, que estaba grabando MasterChef Celebrity para la cadena pública, se encontró con el derroche de orgullo, a modo de cabalgata, de los que fueran sus excompañeros y verdugos televisivos. No quiso saludar, y no quiso hacerlo como la joven que no quiere ir a las cenas de promoción de sus antiguos compañeros de cole porque le hacían bullying. Rosa despreció el saludo convertida, junto al resto de los españoles, en la nueva pagadora de los que un día le fustigaron hasta que salió por los estudios de la cadena de Fuencarral con la piel cortada a tiras. ¿A eso se le llama ser jefa? En este caso sí pero no. El jefe es otro.., es aquel que se ha empeñado en convertir la cadena que se financia con el dinero de todos los españoles en un nuevo circo mediático. Un espectáculo que a juzgar por el dato en caída y la crítica de los especialistas más bien podría llamarse, el circo de los horrores, como nunca antes lo había sido.

Los nuevos pagadores de la Familia de la tele, también sus enemigos

Junto a Rosa Benito, el número de famosos, colaboradores y periodistas que ahora, en su condición de españoles que pagan religiosamente sus impuestos, financiarán con su dinero las controvertidas andaduras de ‘la Esteban’ (y su sueldo escondido), Hernández, Lozano, Matamoros y Patiños de turno. Son entre otros y otras, Karmele Marchante, Teresa Berengueras, Mónika Vergara, Joana Morillas, Olvido Hormigos, Makoke o Antonio David, entre otros. Todos ellos ya colaboran de manera involuntaria, como el resto de la ciudadanía, en la nueva fuente de ingresos de sus examigos en alguno de sus casos y, en otros, de sus grandes enemigos. Un desembolso que parece venir unido a una caída estrepitosa en dato con sólo unos días en el aire y que convierte en infructuoso sobremanera un pago tan sufrido.