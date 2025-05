La televisión pública fue escenario este lunes, 5 de mayo, de un momento inesperado y cargado de tensión: Rocío Carrasco y Marta Riesco coincidieron por primera vez en el gran desfile de presentación del nuevo programa de TVE, La familia de la tele. Carrasco debutó en las tardes de La 1 participando en esta nueva apuesta televisiva, y lo hizo coincidiendo con quien fue también pareja de Antonio David Flores. Aunque no hubo una conversación directa entre ambas, sí se produjo un breve pero significativo cruce de palabras. Al ver a Carrasco, Marta Riesco comentó: «Lo que es la vida…», a lo que la hija de Rocío Jurado respondió de forma seca: «Esta ha sido siempre mi familia ¿Me puedo ir ya?». La escena, aunque corta, dejó en evidencia la tensión existente entre las dos, un gesto que rápidamente se volvió viral en redes sociales y fue comentado por diversos medios.

Pero este inesperado reencuentro también ha tenido un eco inmediato fuera de las cámaras: Antonio David Flores, ex pareja de ambas, ha reaccionado con dureza desde su canal de YouTube, mostrándose indignado por la situación y advirtiendo sobre posibles acciones legales en caso de que ese encuentro derive en declaraciones que puedan afectarle. «En el momento en el que se sienten las dos e intenten dejar las cosas claras, ya desde aquí aviso de que tendré que emprender acciones legales. Aviso a navegantes». Con estas palabras, el ex guardia civil ha dejado entrever que está dispuesto a actuar judicialmente si considera que se vulnera su derecho al honor o se vierten nuevas declaraciones que lo perjudiquen públicamente.

Rocío Carrasco y Marta Riesco en el desfile de ‘La familia de la tele’. (Foto: Gtres)

Más allá del tono de advertencia, Antonio David ha ido más allá y ha arremetido directamente contra Carrasco y Riesco, a quienes acusa de mantener una actitud obsesiva hacia él. «Lo único que os ha movido ha sido el odio por un hombre que tuvisteis la suerte de conocer y de que pasara por vuestra vida, y no lo supisteis valorar y no superáis que os haya dejado», ha afirmado, dejando claro que, a su juicio, el reencuentro de ambas tiene como motivación principal su figura y no un gesto casual ni profesional.

Este estallido mediático se produce en un momento en el que, según ha trascendido, Antonio David estaría manteniendo conversaciones avanzadas con Mediaset para regresar a Telecinco, lo que marcaría su retorno a una cadena de la que fue apartado tras la emisión del documental Rocío, contar la verdad para seguir viva, protagonizado por Rocío Carrasco en 2021. Paralelamente, el ex colaborador de televisión ha presentado una macrodemanda en los juzgados de Málaga contra numerosos rostros y programas que, según él, atentaron contra su imagen y honor en el contexto de ese documental. El proceso judicial ya está en marcha, y Flores confía en que este paso sirva para reparar lo que considera un daño mediático masivo.

Antonio David Flores en Madrid. (Foto: Gtres)

Por ahora, ni Rocío Carrasco ni Marta Riesco han profundizado públicamente sobre lo ocurrido en el desfile, pero las palabras de Antonio David no han dejado indiferente a nadie y con la posibilidad de nuevas apariciones televisivas y un proceso judicial en curso, todo apunta a que esta historia aún está lejos de terminar.