Cuando parecía que Antonio David era historia pasada de la televisión, y casi a la vez que la productora que le desterró del mapa resucita en forma de La familia de la tele, el ex Guardia Civil ha presentado una macrodemanda contra la que fue su empresa y numerosos colaboradores que le sentenciaron tras escuchar el testimonio de Rocío Carrasco. Rocío, contar la verdad para seguir viva fue el formato a través del cual, tras más de 15 años de silencio, la hija de Rocío Jurado daba su versión de lo que, siguiendo su relato, fue el infierno que vivió junto a Antonio David. Según ella, su primer marido y padre de sus hijos había hecho de su día a día una constante lucha por sobrevivir, convirtiéndola en víctima de violencia vicaria y siendo además una mujer a la que parte de su propia familia dio la espalda para apoyar a su maltratador.

El discurso caló hondo en la sociedad española, la imagen pública de Antonio David Flores cambió para siempre y nunca más se le dio voz en un formato de televisión. «¿Le han pagado mucho por contar la verdad para seguir viva o contar su verdad para seguir ganando dinero?», fueron las últimas palabras que el colaborador pronunció ante las cámaras en directo.

Antonio David Flores. (FOTO: TELECINCO)

Cuatro años y mes y medio después de ese momento y convertido en un personaje que ya no aparece en revistas ni en televisión y que prácticamente todas las cadenas han dejado incluso de nombrar tras ser señalado como maltratador, el malagueño ha movido ficha. Según ha contado el fotógrafo Diego Arrabal, Antonio David Flores ha presentado una macro demanda que ha sido admitida a trámite. Los demandados son incontables nombres del mundo de la televisión, empezando por la propia Rocío Carrasco y siguiendo por colaboradores como María Patiño, Carlota Corredera, Kiko Hernández, Belén Esteban o Adrián Cornejo. En su denuncia reclama alrededor de 6 millones de euros, y aunque aún no han trascendido más datos, no se descarta que los demandados mantengan silencio respecto a este movimiento a fin de no dar pie al andaluz a ser él el que se pronuncie.