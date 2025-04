Antonio David Flores cumple 50 años desterrado de la televisión

Antonio David Flores cumple 50 años. El ex marido de Rocío Carrasco, que durante muchos años copó numerosos titulares y portadas, está desaparecido del foco mediático tras su destierro televisivo. Mientras que hace cinco años (y durante los veinte anteriores) fue protagonista de muchas noticias, la realidad es que actualmente su nombre no tiene cabida en los medios ya que se desconoce su situación actual. No fue así el 24 de abril del 2020, cuando hace cinco años fue noticia por el simple hecho de cumplir 45 rodeado de los suyos.

Antonio David Flores, desaparecido del mapa y olvidado por la audiencia

El 16 de marzo del 2021 marcó un antes y un después en la vida de Antonio David Flores. El ex marido de Rocío Carrasco, en pleno directo de Sálvame, descubrió que la madre de sus dos hijos mayores rompería su silencio tras 25 años alejada del foco mediático a través de Rocío: contar la verdad para seguir viva, una docuserie producida por La fábrica de la tele y que se emitiría en Telecinco, donde trabajó hasta el 22 de marzo de ese mismo año.

«¿Le han pagado mucho para contar la verdad para seguir viva o contar su verdad para seguir ganando dinero? ¿Esto ya está grabado entero?», fueron las últimas palabras en Mediaset del guardia civil retirado.

El día de su estreno arrasó. (FOTO: TELECINCO)

Tras más de cuatro años desterrado de la televisión, la vida de Antonio David nada tiene que ver con la que tuvo antes de su salida in extremis de Telecinco, que vino motivada por el desgarrador y terrorífico testimonio de Rocío Carrasco.

Solo hizo falta un capítulo de la docuserie para que los telespectadores conocieran que, además de la versión contada por Flores en diferentes platós o entrevistas, existía otra que nada tenía que ver con la suya. La primogénita de la siempre recordada Rocío Jurado no solo convenció por su testimonio, el de una mujer que no fue bien tratada, si no que aportó documentos que desmontaron las terroríficas vivencias con su ex marido, al que acusó de haber manipulado a sus dos hijos en común para que se alejaran de su madre, como así fue.

Antonio David Flores junto a su hija Rocío. (FOTO: TELECINCO)

A raíz de contar su parte de la historia en primera persona, la versión de Antonio David se puso entonces en duda, lo que tuvo como consecuencia su salida de Mediaset, que borró su rastro de la plantilla de tertulianos. Además, perdió numerosos apoyos, como el de Kiko Hernández o el de Carlota Corredera, que cambiaron su manera de pensar con respecto a la hija de La más grande.

Debido a las memorias de Rocío, Flores vivió un veto televisivo en todas las cadenas de nuestro país y es por ello que, sin éxito alguno, tuvo que reinventarse y abrir un canal de YouTube para contar su versión, que no terminó de convencer.

Poco a poco, el nombre del ex guardia civil (la profesión que ejerció hasta que conoció a Carrasco) dejó de sonar en Mediaset. De la misma manera, paulatinamente, la cadena de Fuencarral también dejó de contar con su hija, Rocío Flores (que fue colaboradora de algunos programas e incluso llegó a participar en Supervivientes) y con su ex mujer, Olga Moreno.

Así ha cambiado su imagen en cinco años

Antonio David Flores. (FOTO: YOUTUBE)

Tras su salida de Mediaset, Antonio David Flores no ha logrado fichar por otra cadena para continuar como colaborador de programas, lo que demuestra que como profesional no ha convencido a ninguna empresa de comunicación. Tampoco lo han llamado de otro medio para contar su versión tras el testimonio de su ex mujer.