Soraya Arnelas está en el ojo del huracán tras publicar un vídeo hace más de una semana de su hija menor de edad. La artista, que actualmente se encuentra de vacaciones en su tierra, Extremadura, compartió lo que parecía una inocente grabación en redes sociales -que ya acumula tres millones de likes en Instagram y 150 millones de plays en Tik Tok- de la pequeña de la casa imitando el baile de un pingüino: «¿Cómo afrontas lo que queda de semana? Como un pingüino en moto. Dale Olivia». Entonces, la cantante no esperó la lluvia de críticas que recibiría debido a la exposición de su descendiente.

Desde que se convirtiera en madre por primera vez en febrero del 2017, la ex concursante de Operación Triunfo no dudó en mostrar en el universo 2.0 el rostro de sus hijas, así como sus planes juntas o las travesuras de las menores propias de su edad. Sin embargo, este último vídeo de la pequeña de la casa en redes ha desatado la locura y Arnelas no ha dudado en defenderse ante los comentarios de odio que ha recibido en las últimas horas.

Soraya Arnelas estalla tras el viral vídeo

Días antes de publicar el vídeo de su hija Olivia, la artista cacereña fue preguntada por la exposición de los menores en redes. Fue durante el photocall previo al concierto de Kylie Minogue en Sevilla donde explicó que «su vida no sería la misma sin sus hijas» y que «no podía gustarle a todo el mundo».

De la mano de la viralidad del vídeo, la consecuencia ha sido que se vuelva a reabrir el debate sobre si es ético o no que los hijos de los famosos, mayoritariamente, copen muchas de sus publicaciones en redes. Tras las críticas recibidas por la grabación, Soraya ha dado un paso al frente y ha zanjado la polémica. «¿Qué cómo me siento? Pues no siento nada, porque mi hija es maravillosa, divertidísima y tal como la ves en ese vídeo es lo que es, se acabó. ¿Pero críticas de qué? O sea, la gente… Yo no vendo a mis hijas, yo no estoy cobrando por ese vídeo. Ha salido de mis redes sociales y ya está. Esto no es una campaña de nada», ha dicho en Espejo Público.

Soraya Arnelas durante una sesión de fotos en el año 2022. (Foto: Gtres)

Sobre la intrahistoria del vídeo de su hija Olivia, la intérprete de Self Control ha explicado que «se ha viralizado un baile de mi hija que yo comparto en mis redes sociales cada día con mi gente y con mis seguidores de bien. ¿Me entiendes? Con los que me siguen cada día». Además, ha reivindicado que como madre «es la mejor del mundo»: «Por favor, me llevan criticando 20 años, ¿Qué me vas a criticar ahora? ¿Qué esto es algo nuevo? Yo ya estoy acostumbrada a que me critiquen y yo sigo siendo la mejor madre del mundo para esa hija. Cualquier persona puede coger cualquier vídeo de cualquier persona, no solamente el mío. Bueno, pues ha tocado con un vídeo de mi hija, pero tengo 50 vídeos de mis hijas en redes sociales. Ha tocado ese, bueno, pues no pasa nada».