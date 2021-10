Soraya Arnelas ya tiene en brazos a su segunda hija. La recién nacida vio la luz hace unos días, en el hospital San Rafael de Madrid, ubicado en la céntrica calle de Serrano, tal y como ha adelantado Semana. Vino al mundo por cesárea y pesó 2,7 kilos. Su pareja, Miguel Ángel Herrera, ha podido estar junto a ella mientras duró el parto. La familia ya descansa en casa junto a su pequeña en un alumbramiento que se desarrolló sin mayor problema.

La revista ha podido hablar con la exconcursante de Operación Triunfo, quien está exultante por este nuevo motivo de felicidad que ya tiene a su lado: Olivia es una «muñequita preciosa. Es una bebé muy buena y tranquila». Además, la propia Soraya ya ha compartido en su Instagram un post en el que anuncia la buena nueva.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SORAYA ARNELAS (@soraya82)

A comienzos de junio de 2021 daba la noticia a todos en su cuenta de Instagram: «Me moría de ganas de contarlo. No sé cómo he aguantado tanto con lo impaciente que soy, pero por fin podemos compartir con vosotros esta alegría», comentaba ilusionada. Esperó para hacerlo público puesto que tuvo algunas complicaciones derivadas del estrés crónico que tiene diagnosticado desde hace tiempo. Se exculpó por ello: «Hace unos meses subía un ‘storie’ que decía ‘todo a su debido tiempo’, y es que a veces las cosas no son tan fáciles y necesitan prudencia, que es el mejor aliado en estos casos».

El pasado verano confesaba cierto miedo a cómo reaccionaria su primera hija ante la llegada de una hermanita: «De momento bien, pero yo creo que la cosa luego cambiará un poquito cuando vea que Olivia la coge los juguetes y esas cosas, aunque, de momento tiene necesidad de conocer a su hermana, le da besitos a la barriga, a mamá la cuida y es cariñosa, o sea que estamos muy contentos en casa», comentaba en el FesTVal de Vitoria.

Soraya Arnelas ha ido compartiendo con todos sus seguidores en Instagram la evolución de su embarazo. Allí volcaba sus miedos, reflexiones, avances, el cambio que experimentaba su cuerpo y toda clase de información para interactuar con su séquito de fieles. Por ejemplo, su última foto embarazada data de hace 3 días y en ella bromeaba con el hecho de no tener ombligo por lo hinchada que estaba ya su tripa.

A partir de ahora, la prioridad de la pareja será el cuidado y atención de su recién nacida. Tienen por delante una bonita experiencia de volver a ser padres de nuevo. Pero tampoco pierden de vista la otra gran ilusión que figura en su horizonte y que no es otra que la de su boda. La pandemia hizo cancelar sus planes de boda y la artista anunció que no se casaría hasta «mínimo dentro de dos años porque yo quiero una boda gitana». Traducido al lenguaje formal, Soraya Arnelas quiere una celebración por todo lo alto, que dure varios días, sin miedo a contagios y con los invitados libres de restricciones. Pronto llegará.