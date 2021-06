Soraya Arnelas está pletórica. Después de semanas de rumores, la cantante extremeña ha confirmado que está embaraza de su segundo hijo. Ha sido a través de la revista ‘Semana’ donde ha dado la feliz noticia, una de las más esperadas por la familia que hace solo unos meses cumplía su sueño de mudarse a una nueva casa a las afueras de la capital. “Me moría de ganas por contarlo”, ha escrito además en su perfil de Instagram junto a una bonita imagen en la que aparece sonriente junto a su pareja, Miguel Ángel Herrera, su hija Manuela y dos de sus mascotas. “No sé cómo he aguantado tanto con lo impaciente que soy, pero por fin podemos compartir con vosotros esta alegría”, se puede leer en el post.

La artista confiesa en la entrevista que ha tenido problemas para quedarse embarazada debido al estrés crónico que padece. De ahí que también hayan querido esperar el tiempo recomendable para anunciar este segundo embarazo. “Hace unos meses subía un ‘storie’ que decía ‘todo a su debido tiempo’, y es que a veces las cosas no son tan fáciles y necesitan prudencia, que es el mejor aliado en estos casos”, ha contado.

La extriunfita está de cuatro meses y medio y espera otra niña a la que llamarán Olivia. Y parece que no será el último retoño de la pareja. Como afirma la artista, su intención es la de tener un niño que, si no llega de manera natural, lo tendrán a través de la adopción. Por el momento la pareja se prepara para la llegada de este nuevo miembro, que nacerá a finales de año, convirtiendo a Manuela en hermana mayor.

La gestación va según lo esperado, por lo que Soraya sigue adelante con sus planes. Está preparando una gira de conciertos por todo el país. Tiene dos ‘hits’ sonando fuerte, la nueva versión de ‘Bésame en la boca’ junto a Lorca y ‘La isla fantástica’ junto a Cristina Ramos. Dos canciones que a buen seguro formarán parte de su repertorio estival. “Música, música, música…¡Qué ganas de anunciar todas las fechas! Vamos por partes, esta me apetece mucho: ¡mi tierra! Con muchas ganas de veros a todos en Valdivia (Badajoz)”, ha escrito en sus redes sociales.

Bebé en vez de boda

Soraya y Miguel están a punto de celebrar nueve años juntos. No se comprometieron hasta principios de 2019. La boda se iba a celebrar en septiembre de 2021, pero la pareja decidió aplazar sus planes hasta que la situación sanitaria esté totalmente controlada. “He estado esperando ocho años, no pasa nada por esperar un poco más”, contó la cantante en la presentación de ‘Chochete’, su firma de ropa.

“Queremos esperar al momento perfecto y no en estas circunstancias. A mí me gustaría, y a él también, casarnos sin dificultades, sin horarios, sin restricciones y vamos a esperar”, dijo entonces. Su felicidad es máxima porque, aunque todavía no vaya a vestirse de blanco y a darle el ‘sí, quiero’ a su chico, va a cumplir su sueño de ser mamá de nuevo. ¡Felicidades!.