Se puede decir que Soraya Arnelas se encuentra en un gran momento profesional. La artista que está al frente de numerosos proyectos musicales entre los que se encuentra su colaboración con Lorca, también afronta una etapa personal satisfactoria. Hace unos días, ‘Jaleos’ anunció en exclusiva que la intérprete de ‘Mi guardián’ se encuentra embarazada de su segundo hijo con Miguel Ángel Herrera, con quien ya tiene una hija pequeña llamada Manuela. En la tarde de este viernes 16 de abril, la ex concursante de ‘Operación Triunfo 2005’ ha atendido a los medios que aguardaban su llegada a su domicilio y lejos de desmentir o confirmar dicha noticia, la cantante se ha mostrado algo cauta a la hora de dar declaraciones.

«Todavía no lo puedo confirmar, pero bueno… Tú sabes que esto es un proyecto de familia, y llevamos muchos años intentándolo porque para nosotros es súper importante y esperamos dentro de poco poder confirmarlo”, ha comenzado diciendo sobre su embarazo. De hecho, ha mostrado su deseo de poder ampliar la familia muy pronto. “Tenemos ganas de ampliar, tenemos ganas de ser felices y formar una familia y estamos en ello”, ha continuado diciendo. Palabras que todavía dejan en el aire la posibilidad de ser uno más en la familia.

Es necesario echar la vista atrás y recordar una declaración que hizo Soraya hace unos meses después de destapar la enfermedad que le impedía ser madre tras el nacimiento de su primera hija en 2017. «Tengo estrés crónico y entonces no es tan fácil quedarme embaraza. Me cuesta bastante. Ojalá que el año que viene o cuando sea me pueda quedar embarazada y ampliar la familia, porque yo he sido hija única y no me gustaría que Manuela estuviera solita», reveló Arnelas el pasado mes de diciembre de 2020.

“Mi impaciencia porque las cosas siguieran el ritmo que yo quería, mi agobio por estar a la altura como madre y querer tirar del carro con todo y que pareciese que la llegada de un bebé no había trastocado mi vida. Mi cabezonería de no querer cambiar hábitos cuando no me ha quedado más cojones que darme cuenta de que mi vida ya no era la misma”, expresó en aquella entrevista. Por el momento, queda esperar si finalmente tanto Soraya como su pareja, Miguel Ángel Herrera anuncian de manera oficial que serán padres por segunda vez.

Su proyecto musical con Lorca

Hace un mes Soraya Arnelas y Lorca presentaron su proyecto en común: el videoclip de ‘Bésame en la boca 2.21’. Durante una de sus entrevistas confesaron que la idea de esta colaboración surgió a raíz del confinamiento. «Fue de una manera muy espontánea. Surgió en pleno confinamiento, en el que yo creo que todos los artistas y todas las personas en sí, necesitábamos más nexos y más unión que nunca», dijo el conocido cantante mientras la artista confesó que fue ella quien se puso en contacto con él.