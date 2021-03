Soraya Arnelas ha empezado el mes de marzo con ilusión. La cantante estrenará single el próximo 19 de marzo, coincidiendo con la llegada de la primavera. Por delante tiene un 2021 cargado de conciertos -si se puede- y de objetivos ilusionantes. Pero cuando se trata de echar la mirada hacia el pasado, la cantante no puede evitar sentir la tristeza que un día la invadió. ¿El motivo? Fue víctima de malos tratos por parte de una antigua pareja.

Arnelas se ha sincerado a través del canal de Youtube ‘Pilar & Friends’ que lleva la soprano Pilar Jurado. Su paso por ‘Operación Triunfo 2005’ supuso el inicio de su carrera en la industria musical. Lo que se desconocía hasta ahora es que su participación en el ‘talent show’ estuvo motivada por un episodio oscuro previo.

La artista le ha contado a su amiga cómo se desarrolló todo: «Entonces yo tenía una pareja que era de todo menos buena persona. Era un tipo bastante nocivo, un tipo que me maltrataba psicológicamente y físicamente. Después de mucho pensármelo, tras ver un casting de Operación Triunfo decidí presentarme», explica.

Pero Soraya Arnelas es una de esas personas que prefiere ver el vaso medio lleno y confiesa que «me agarré a la oportunidad porque si no iba a ese casting no sé cómo hubiese terminado hoy en día». De hecho, no tiene problemas en asegurar que la música fue su tabla de salvación: «Me salvó la vida. Fui una mujer maltratada psicológicamente y físicamente, pero nunca lo conté». Eso sí, prefiere no ahondar demasiado en el asunto: «Ahora, con el paso de los años, no me apetece hablar de ello pero lo cuento como parte del proceso de evolución que he tenido para que la gente sepa cómo soy quién soy y cómo he llegado hasta aquí con qué carácter».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SORAYA ARNELAS (@soraya82)

Soraya consiguió dejar atrás esa tortuosa parte de su pasado y anima a todos aquellos que están pasando un drama similar a que no se dejen vencer: «Uno puede seguir siendo productivo a pesar de estar triste o de tener malas energías a tu alrededor», ha contado en la charla con Pilar Soprano. Afortunadamente, la cantante ha tenido la gran suerte de encontrar al amor de su vida, Miguel Ángel Herrera. Juntos han logrado formar una familia preciosa en compañía de su hija Manuela.

La que fuera representante de España en Eurovisión en el año 2009 ha vuelto a sorprender con sus declaraciones. La última vez que hizo una confesión de gran calibre fue hace un par de años, cuando contó que estuvo a punto de perder la vida. Sufrió un episodio similar a la muerte súbita:

«Me paso con 4 años y gracias a mi madre que me despertó pude salvarme. mi madre me dice que salió a la calle conmigo en brazos pidiendo auxilio, uno de mis vecinos nos llevó al ambulatorio. Mis padres no tenían coche… En estos años he leído que podría haber sido un cuadro de epilepsia mientras estaba dormida pero en los resultados médicos nunca salió nada. Ese día gracias a mis padres, al vecino que me llevo en su coche y a los médicos me salvé».