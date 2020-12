Nadie se imaginaba que el 31 de diciembre de 2019 sería, -por el momento-, la última Navidad normal, y tal y como la conocíamos, rodeada de gente y sin ningún tipo de distancia social o mascarilla, sin restricciones, sin toques de queda, sin varios fallecidos al día por una enfermedad que ha puesto patas arriba al mundo entero… Lo veíamos en Wuhan, en el contienente asiático, pero ya en el mes de febrero, llegó a Europa. Italia, el primer país afectado con más de mil muertos diarios. Después llegó a España. La covid-19, la gran desconocida puso en jaque a la sanidad y se declaró una pandemia mundial. Debido a la crisis sanitaria y a estar meses confinados para poder frenar la expasión del virus, muchos negocios han tenido que cerrar, despidos, personas en ERTE y la cifra de fallecidos solo aumentaba.

Numerosos rostros conocidos han querido manifestar públicamente que estas navidades serán las más tristes de la historia. De un modo y otro este 2020 ha sido un completo mazazo para todos. Norma Duval ha querido compartir en su perfil de Instagram un texto haciendo referencia a este año. «stas son las Navidades mas tristes despues de este año durisimo. Nos queda la familia y los buenos amigos ,disfrutemos de ellos Me soliradizo con los miles de trasportistas atrapados en las fronteras y tambien a cientos mas que no podran estar con sus familias es estos dias», ha escrito a la vez que ha deseado una Feliz Navidad y que pronto volvamos a la ‘antigua normalidad’.

No ha sido la única personalidad que ha querido mostrar cómo ha vivido estos duros meses del año. Carmen Chaparro también ha utilizado sus redes sociales para compartir una fotografía que ha marcado su 2020. «Del 2020 me quedo con esta foto. En lo más duro del confinamiento, jugando con mis hijas un día de bajón, me pintaron la vida de colores. 2020, el año que nos enseñó que no somos invencibles. Y que claro que hay planeta B. Lo que no hay es humanidad B», ha escrito reflexiva la periodista.

Soraya Arnelas ha querido lanzar un profundo mensaje en el que asegura que echará mucho de menos esas cenas con sus seres queridos, pero ha lanzado también un mensaje para sus seguidores. «Os deseo unas fiestas tranquilas», ha comentado la artista mientras ha confesado que no deja de imaginar cómo otros años celebraba estas fechas donde la mesa estaba llena de comida y de productos de su tierra.



Unas palabras de lo más nostlagicas que han terminado con un mensaje de lo más positivo. «Bien sabe Dios que estoy cogiendo todas las fuerzas del mundo ..porque cuando esto termine…¡AY! ¡CUANDO ESTO TERMINE!», ha sentenciado.

En la cuenta de Instagram de Sara Carbonero también se ha podido leer un escrito lleno de sentimiento. Una reflexióna a este 2020 que desde luego no ha dejado indiferente a nadie. «Siendo sinceros, 2020 no ha sido la fiesta que habíamos imaginado, pero ya que estamos aquí, bailemos, aunque sea descoordinadamente como nosotros. Hemos decidido cerrar el año a ritmo de música», ha comenzado diciendo en un post donde se le puede ver junto a su equipo de Slowe Love, firma que fundó junto a su ‘comadre’, Isabel Jiménez. «Este vídeo solo muestra un trocito de nuestro intento de alma “tiktoker” y de las coreografías que nos hemos marcado en la ofi, pero ya sabéis, los mejores documentos audiovisuales, los que te sacan una buena sonrisa, son aquellos que no se pueden hacer públicos 😉.Ojalá disfrutéis todo lo posible de estas fechas como lo hacemos nosotros. En este mágico diciembre que nos nutre de sueños, nos inspira a amar lo que hacemos, a ilusionarnos con las pequeñas cosas. Por las risas, las luces, las canciones y, sobre todo, los brindis. En nuestro caso, el ‘chin chin’ va por todos los que confiáis en esta pequeña familia que es Slow Love, porque la felicidad si es compartida siempre sabe mejor», ha escrito la periodista ya instalada en Madrid tras vivir cinco años en Porto debido a los compromisos profesionales de su marido, Iker Casillas.



Para Ana Obregón, será su Navidad más triste, pues el pasado mes de mayo su hijo Álex Lequio fallecía víctima del cáncer que padecía. Hace unos minutos, la que será encargada de despedir el año en RTVE ha querido homenajear al joven emprendedor. «Este año no voy a celebrar la Nochebuena. No puedo. Pero eso no quita para querer desearos de corazón una noche llena de Paz , Amor y Salud», ha escrito la madre del eterno luchador.