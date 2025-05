Anabel Pantoja y Susana Molina son grandes amigas y durante un tiempo llegaron también a ser socias. Juntas abrieron un salón de uñas en Sevilla en el año 2018. Antes de que Pantoja se mudara a Canarias y durante la etapa en la que Molina convivía con su ex pareja Gonzalo Montoya, las amigas destinaron sus ahorros televisivos a montar su propio negocio. Mate Beauty fue el nombre elegido para el espacio que está situado en el número 110 de la calle Castilla, en la capital andaluza.

La hija de Bernardo Pantoja anunciaba, en una publicación en redes sociales el 13 de diciembre de 2018, la apertura del centro Mate Beauty. «Se abre una etapa nueva en mi vida», escribía. En el mismo post, analizaba el proceso que ha llevado con mucha ilusión. Después confesó que pasó días y noches intensas, pero que finalmente mereció la pena.

Susana Molina en un photocall. (Foto: Gtres)

Una de las primeras clientas que tuvieron fue su tía Isabel. Gesto que Anabel agradeció, tanto desde su perfil personal como desde el perfil de Mate: «Gracias por confiar en mí siempre y apoyarme en todo. Sin duda alguna, es un lujo tenerte en mi vida. Te quiero», expresaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Anabel Pantoja (@anabelpantoja00)

Las cosas no fueron como la pareja de amigas esperaba. Aunque no se hicieron eco del cambio, Mate dejó de ser su negocio apenas meses antes de la pandemia de 2020. Ni Susana ni Anabel se pronunciaron sobre esto, pero lo cierto es que salón de uñas fue traspasado.

El local, que ahora tiene otros dueños, mantiene su nombre y parte de su clientela inicial, tal y como se puede ver en las numerosas reseñas que el centro de belleza acumula en la red. La decisión de traspasar vino motivada porque ya no podían dedicarle el tiempo suficiente al proyecto por sus otros compromisos profesionales. Entre ellas no supuso ninguna enemistad.

Susana Molina en la boda de Anabel Pantoja en Canarias. (Foto: Instagram).

Este no ha sido el único proyecto de Anabel, que el año pasado confesaba haber cambiado su manera de hacer negocios. En un podcast reconoció que se trataba de algo que no era de carácter público. «Estoy invirtiendo en propiedades y eso es lo que va a hacer que yo me retire en mi pueblo, con mi bicicleta y sea feliz, porque al final las empresas suben y bajan como dice mi madre, pero el ladrillo siempre está ahí» explicaba.

Hoy por hoy, Susana Molina vive en Madrid. En la capital de España ha encontrado el lugar perfecto para desarrollarse como influencer y explotar su popularidad. Por su parte, Anabel se ha instalado en Canarias, isla de la que se enamoró y en la que echó raíces tras su fallida relación con Omar Sánchez.