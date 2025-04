Quedan muy pocos meses para la boda de Susana Molina, más conocida como Susana Bicho. Entre los invitados confirmados se encuentra Anabel Pantoja, que es íntima amiga de la futura novia y que, al igual que el resto de asistentes, tendrá que cumplir con una estricta norma que ha aceptado.

El requisito de Susana Bicho para Anabel Pantoja en su boda

Susana Bicho ha sido una de las influencers que ha acudido al photocall del estreno de la segunda temporada del documental de Dulceida. La de Murcia ha desvelado que «no tiene todo preparado» para su gran día, pero que está «tranquila». Además, ha dado algunos detalles del que será el día más importante de su vida hasta la fecha: «Nervios no tengo, tengo ganas, se me está haciendo el tiempo muy lento. No voy a hacer el típico baile romántico. Quiero hacer partícipes a mis amigas».

Entre las cuestiones que ha respondido la ex concursante de la primera edición de La isla de las tentaciones, ha explicado a las cámaras de GTRES cómo se encuentra Anabel Pantoja, su íntima amiga, tras las últimas polémicas sobre su vida personal y sobre una posible crisis con David Rodríguez: «Está muy bien, lo importante que era la salud está muy bien y poco a poco ya va enseñando en redes. Si la gente lee entre líneas, está diciendo mucho. Entiendo su agobio y frustración, porque no puede ni hablar en el patio de su casa por si le están espiando. Al final la situación que vive es incómoda».

Susana Bicho en la boda de Anabel Pantoja con Omar Sánchez. (FOTO: REDES SOCIALES)

Hace unos días, salió a la luz que Anabel y David protagonizaron una discusión en el aeropuerto de Las Palmas. Unas imágenes en las que la sobrina de Isabel Pantoja estaba gesticulando y con semblante serio. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, Susana ha aclarado por qué la prima de Kiko Rivera actuó así: «Yo no he visto peleas entre ellos, si está enfadada es por la cara que pone, no porque gesticule».

Entre otras dudas que ha despejado Susana Molina sobre su enlace matrimonial tiene relación con los bebés de sus amigas. Muchas de sus amigas creadoras de contenido han sido madres recientemente -entre ellas Anabel Pantoja-, y ha explicado la razón por la que prefiere que vayan sin los pequeños de la casa: «He prohibido a los niños, porque no quiero, quiero estar con mis amigas, que se lo pasen bien, hay muchas amigas madres y quiero beberme vinos con ellas. Se lo han tomado increíblemente bien, ellas se frotaban las manos. Es una boda de noche y no es un sitio ni para bebés ni para niños».

Una condición que explicó hace unas semanas en su cuenta de TikTok: «No voy a hacer una boda acorde a niños en el sentido de que no voy a contratar a una empresa de entretenimiento de niños típica para pintar caritas o hacer juegos con los niños. Van a haber copas, fiesta… No me parece un sitio apropiado para niños. Igualmente si alguna amiga o amigo no tiene con quién dejar a los niños y tiene que venir con ellos, bienvenidos son. Simplemente es una petición».