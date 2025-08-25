Acaba de llegar a Zara la chaqueta de punto que será tendencia en septiembre: pega con todo

Los días de calor acabarán y tendremos que hacernos con esas prendas que nos abriguen. Para entretiempo, la chaqueta de punto que será tendencia de Zara se confirma como una de las mejores opciones de las novedades de septiembre. Llenará nuestro armario y además nos la podremos poner con toda clase de prendas: desde tops a jeans, pasando por blusas y faldas. Ya está en la web o en las tiendas físicas, ¡corre antes de que se agote! Ahora todavía puedes encontrar tu talla.

En un color marrón oscuro, presenta variedad de detalles que la hacen una chaqueta única: botón metálico y flecos en las mangas y parte inferior. De manera que de ser una simple chaqueta de punto es toda una joya que no siempre es fácil verla en las tiendas. Parece de diseño y por esto es una de las razones para obtenerla. Además, Zara pone todo su empeño en aportar novedades de cara a la próxima temporada y , sin duda, esta es una de ellas. Abrochada, abierta, para una fiesta, a diario si quieres dar un toque más original a tu outfit de oficina… es la prenda que seguro romperá con aquello que suelen llevar siempre.

La chaqueta de punto que será tendencia

Desde Zara dan a conocer sus características:

Chaqueta de cuello redondo y manga larga.

Acabados en flecos en mismo tejido.

Cierre frontal con botón metálico en relieve.

Cuáles son sus materiales

Composición en 100% acrílico, contiene al menos 35% acrílico reciclado certificado RCS. Este material se fabrica a partir de residuos acrílicos reciclados procedentes de otros procesos de producción. Transformar los residuos en nuevos materiales ayuda a limitar la extracción de materias primas.

Cuenta con la certificación Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

Las mejores prendas para combinar con la chaqueta de punto que será tendencia

BRALETTE TRIANGULAR ENCAJE FLORES

Bralette triangular confeccionado en tejido de encaje suave. Tirantes finos ajustables. Detalle de flores bordadas combinadas a tono. Acabados en ondas. Cierre en espalda con gancho metálico.

BODY COMBINADO CREPE TUL

Body de cuello redondo y manga sisa. Tejido combinado a tono. Cierre en bajo con botones a presión.

PANTALÓN PALAZZO ESTAMPADO ANIMAL

Pantalón de tiro alto con pinzas delanteras. Bolsillos frontales y falsos bolsillos de vivo en espalda. Pernera muy ancha. Cierre frontal con cremallera y botón.

SANDALIA APLIQUE METÁLICO

Zapato tipo sandalia plana. Tira delantera. Detalle de aplique metálico en la parte delantera. Cierre mediante tira con hebilla a la pulsera del tobillo. Acabado en punta redonda. Altura suela: 1 cm.

JEANS Z1975 WIDE LEG CROPPED TIRO ALTO CINTURÓN

Jeans de tiro alto con cinco bolsillos y cinturón. Pernera ancha y corta acabada sin costura. Cierre frontal con cremallera y botón.

BOTÍN TACÓN COWBOY

Zapato tipo botín estilo cowboy. Caña baja. Detalle de pespunte en la parte delantera. Tacón curvo en bloque. Cierre mediante cremallera lateral con tirador. Acabado en punta. Altura de la suela: 9 cm.

Cuál es el precio de esta chaqueta tan elegante

La tienes por un precio de 29,95 euros en variedad de tallas: de la S a la XL. Si no sabes bien qué talla es la tuya para algunas de las prendas de Zara, entonces existe el recomendador de talla, solo debes consultarlo y lo tendrás mucho más claro.

Otras chaquetas de punto a tener en el radar

CHAQUETA BÁSICA 100% LANA

Chaqueta confeccionada en 100% lana. Cuello redondo y manga larga. Cierre frontal con botones.

CHAQUETA PUNTO VOLANTES

Chaqueta de cuello redondo y manga larga. Detalle de acabados con volantes. Cierre frontal con botones.

CHAQUETA COMBINADA PUNTO

Chaqueta de cuello redondo y manga larga. Detalle de acabados en rib combinados. Cierre frontal con botones.

CHAQUETA PUNTO DOBLE CAPA

Chaqueta de escote pico y manga larga. Detalle de tejido doble. Cierre frontal con botones.

CHAQUETA PUNTO RIB

Chaqueta ajustada de cuello redondo y manga larga. Cierre frontal con botones.

Cómo son las chaquetas de punto de Zara

Por suerte, hay una gran variedad de estilos y precios para la temporada actual. Desde chaquetas con botones tipo estrella, lino, punto peplum, tipo polo, abierta, con volantes, lentejuelas, mangas cortas, también hay según cada estilo.

Empezando por los básicos: prendas como chaqueta polo de punto, abierta. Y siguiendo por aquellas chaquetas de punto que llevan detalles, como volantes, fruncidos, lazos o flecos.

Además se combinan con camisetas, zapatillas, según un estilo más casual; con blusa satinada o pantalón de pinzas si vas a la oficina, o bien con top lencero o con transparencias y falda midi satinada si lo que quieres es salir de cena o fiesta. Como siempre, con vaqueros de tiro alto ofrece looks totales, además de con vestidos de tirantes o bien con faldas plisadas para septiembre.