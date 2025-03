Anabel Pantoja y David Rodríguez no atraviesan su mejor momento, sobre todo tras el susto de la pequeña Alma, quien estuvo varias semanas ingresada en el hospital materno-infantil de Gran Canaria. Después de recomponerse de este revés, la pareja ha continuado con su rutina. Ahora, ha salido a la luz que habrían tenido una fuerte discusión en el aeropuerto de Las Palmas.

¿Qué ha pasado?

Dos días después de aterrizar en Gran Canaria, Anabel y David cogieron un avión a la Península, concretamente con destino Sevilla. Allí les esperaba Merchi, la madre de la influencer y uno de los grandes apoyos de la pareja desde que nació la niña hace tres meses.

Anabel Pantoja y David Rodríguez. (Foto: Gtres)

Sin embargo, este viaje no habría sido tranquilo. Según ha contado Sandra Aladro en Vamos a ver, la prima de Kiko Rivera y el fisioterapeuta habrían protagonizado un desencuentro público. «A la vista de cualquier testigo que estuviera por allí, Anabel y David tuvieron una fortísima discusión. Fue larga, fue intensa… No puedo confirmar el motivo y por eso no voy a especular al respecto», ha explicado la periodista. «Una vez terminada la discusión cada uno se fue por un lado y estuvieron sin hablarse las siguientes horas», ha señalado.

Anabel Pantoja y David Rodríguez. (Foto)

Anabel Pantoja no quiere estar sola

«Apenas han estado 48 horas en Las Palmas. Es evidente que Anabel ya no quiere estar sola en Canarias cuando su pareja se va a trabajar y ella le acompaña con su hija. Ella se queda en Sevilla mientras David cumple con sus compromisos», ha indicado.

Este nuevo movimiento por parte de Anabel y David se produce unos días después de que la sobrina de Isabel Pantoja recogiese las pertenencias que tenía acumuladas en el piso que había alquilado en el centro de Madrid. Fue entonces cuando protagonizó un tenso encuentro con los periodistas. «Qué pena y qué borde soy con la prensa. Lo que no se muestra en los programas de televisión es que llevaban toda la mañana grabando el interior del camión con todas mis pertenencias, a las personas que vinieron a ayudarme anónimas, en el balcón limpiando. En mis redes, saco lo que me apetece a mí y no lo que deciden las cámaras. Si soy simpática y agradable con esta empresa maravillosa con lo cual no me ha pagado. Siento por la prensa que está en la puerta, pero si me respetan yo respeto. Los comportamientos de las personas tienen todos un por qué. Solo que es muy fácil decir que qué prepotente, qué borde…», dijo en Instagram.