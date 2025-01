Susana Molina rompe su silencio y desvela cómo se encuentra su amiga Anabel Pantoja

La hija de Anabel Pantoja se encuentra en el Hospital Materno Infantil de Las Palmas desde el jueves 9 de enero y la influencer está recibiendo el apoyo de todos sus familiares y amigos cercanos. La última en pronunciarse ha sido Susana Molina, popularmente conocida como Susana Bicho. La joven se hizo famosa gracias a Gran Hermano y posteriormente participó en La isla de las tentaciones. Es una de las grandes amigas de Anabel y por fin ha desvelado cómo se encuentra.

Susana, sin entrar en detalles, ha reconocido que la situación es delicada, pero afortunadamente poco a poco la esperanza se va adueñando de la situación. «Bueno, ¿cómo están ellos? Imagino que, como cualquier padre, en una situación así están preocupados, pero al final van saliendo buenas noticias. Tampoco puedo decir mucho más. No me corresponde. Si ellos no han hablado no voy a ser yo quien diga nada, pero bueno, eso», responde cunado le preguntan por el estado de Anabel Pantoja y David Rodríguez.

Susana Molina en el aeropuerto. (Foto: Gtres)

La modelo conoce perfectamente lo que ha pasado y ha sido muy cuidadosa para no contar nada comprometido. Lo que sí ha hecho es confirmar que la familia Pantoja ha tenido un buen comportamiento con Anabel. Hay que recordar que el clan está en guerra, pero ha dejado atrás sus diferencias para arropar a la antigua colaboradora de Sálvame.

«A mí no me sorprende porque al final Anabel es una persona muy querida, tiene muchísimos amigos y en Canarias tiene amigos que son familia. Anabel se hace mucho querer y es normal que reciba apoyo», explica Susana Molina sobre la actitud de los Pantoja. «Al final es lo normal, te apellides Pantoja o te apellides Gómez».

Canarias se vuelva con Anabel Pantoja

Anabel Panotoja es sevillana, pero se mudó a Canarias cuando se casó con Omar Sánchez y desde entonces reside en la isla. Después de su separación se especuló con la posibilidad de que volviese a su tierra natal, pero no ha sido así. Se encuentra muy a gusto en la isla y se ha rodeado de un grupo de gente que se ha convertido en su familia, por eso tanto Susana como el resto de amigos están tranquilos. Saben que la influencer está en buenas manos.

Anabel Pantoja en el aeropuerto. (Foto: Gtres)

«Todos los amigos de fuera nos quedamos tranquilos cuando vimos la situación en Canarias. Anabel está muy cómoda allí», ha declarado la ex concursante de La isla de las tentaciones.

Belén Esteban, otra de las grandes amigas de Anabel Pantoja, ha estado en Canarias la pasada semana y esta tiene previsto regresar. Tal y como ella misma anunció en el programa Ni que fuéramos, estará unos días con Anabel. No la quiere dejar sola porque sabe que en estos momentos el calor de su entorno es muy importante.

La boda de Susana Molina

Susana Molina en la boda de Ana Moya y Diego Conde en Madrid. (Foto: Gtres)

Susana Molina ganó Gran Hermano. Cuando terminó el concurso inició una relación sentimental con uno de sus compañeros, pero pasaron por La isla de las tentaciones y decidieron emprender aventuras distintas. El corazón de la modelo vuelve a estar ocupado. Ha dejado atrás todas sus sombras y hace unos meses anunció que iba a pasar por el altar.

Después de preguntarle por Anabel Pantoja, la agencia Gtres se ha interesado por su boda y ha respondido: «Estaba súper relajada, pero estos últimos meses, al ver que ya es el año, un poco agobiada. Me tengo que poner las pilas, pero va a ser una boda normal. Es una boda, con lo normal de una boda, sin querer sorprender a nadie».