Así es Son Vent, el verdadero refugio de la Familia Real en Mallorca

Este año, con Sofía fuera de la isla, la estancia de los Borbón en Mallorca ha sido más breve de lo habitual. Aunque un año mas Marivent se ha convertido en escenario protagonista, Felipe VI, Letizia Ortiz y sus hijas pernoctan en otro el lugar en el que Sus Majestades, la princesa Leonor y la infanta Sofía hacen hogar cuando aterrizan en Baleares: Son Vent.

Cada mes de agosto, los Reyes y sus hijas pasan sus días de vacaciones en Mallorca, su residencia oficial. Además de su tradicional posado, Sus Majestades también abren las puertas del palacio de Marivent para una recepción con algunas autoridades en una cena de gala que este año tuvo lugar el pasado 4 de agosto.

Aunque es habitual verles en la isla balear, lo cierto es que el hermetismo y la seguridad es máxima cuando, al igual que el resto del pueblo, desconectan de sus compromisos reales. Dentro de la finca en la que se hospedan, los Borbón Ortiz tienen su propio refugio, en el que nunca han sido fotografiados.

Así es el interior de Son Vent

Desde los años 70, los miembros de la Familia Real de España veranean en Mallorca y, concretamente, en las instalaciones de Marivent, que fue donado por el Gobierno de Baleares a la Corona en 1973. Este palacio, construido en 1923 por Guillermo Fortesa, que se encuentra en lo alto de una zona rocosa, consta de 33.000 metros cuadrados ubicados en el acantilado de Cala Mayor -muy cerca de la estación naval de Porto Pi- y que cuenta con unas privilegiadas vistas.

Los Reyes en la entrada de Marivent. (FOTO: GTRES)

Sin embargo, en 1992, el actual monarca, recibió un regalo por parte de Gabriel Cañellas Fons -del que no pudo hacer uso hasta 1999-: Son Vent, una antigua masía en la que pernocta y pasa tiempo junto a la Reina Letizia y sus hijas y que está dentro de las inmediaciones de Marivent, aunque es una fortificación independiente al del resto de sus familiares (como la Reina Sofía, que sigue frecuentando Mallorca, donde también tiene sus amistades).

Aunque se desconoce el interior de Son Vent, del exterior solo se sabe es que tiene un amplio jardín con árboles frutales -como higueras o limoneras-, pinos y palmeras, la vegetación típica de Mallorca. En cuanto al espacio, cuenta con 650 metros cuadrados aproximadamente que se dividen en ocho habitaciones, varios cuartos de baño, suites, un salón comedor con una terraza panorámica, un sótano, una cocina moderna e incluso una biblioteca -sabido es que la Reina Letizia es una gran aficionada a la lectura y que casi nunca se resiste a comprar en la Feria del Libro de Madrid-.

Libros que seguramente devoren en su jardín, que cuenta con una amplia piscina. Sin embargo, una de las zonas más transitadas -al menos para la mujer de Felipe VI- es el jardín que la madre de la heredera al trono ha creado ella misma tras su boda real y que tiene acceso directo al mar.

Sin embargo, lo más llamativo es que los Reyes nunca se hayan dejado fotografiar en esta estancia a pesar de estar en el recinto de Marivent. De lo que se conoce es que también Felipe y Letizia decidieron hacer una gran reforma -en la que renovaron tanto la electricidad como el aire acondicionado, entre otros- e invirtieron para ella un total de medio millón de euros, tal y como trascendió a la prensa entonces.