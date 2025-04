Durante muchos años, las vacaciones de Semana Santa de la Familia Real eran privadas y apenas trascendían detalles de sus planes. Sin embargo, había una cita marcada en su agenda con la que se ponía punto final a los días de descanso. Año tras año, los miembros de la Familia Real acudían puntualmente a la Misa de Pascua en Palma de Mallorca, pero, de un tiempo a esta parte -desde 2019-, la presencia de don Felipe y doña Letizia en la isla en estas fechas dejó de ser habitual. No así la de la Reina Sofía, que todavía sigue pasando parte de la Semana Santa en Marivent, entre otros destinos.

Dejar de ir a la Misa de Pascua fue el primer gran cambio en las vacaciones de esta etapa desde que Felipe VI se convirtió en jefe del Estado, pero no ha sido el único. Otro de los cambios más importantes se produjo en el momento en el que la princesa de Asturias empezó a estudiar fuera a finales del verano de 2021. Leonor estuvo en el Atlantic College de Gales desde 2021 hasta 2023, año en el que se graduó. Justo después comenzó su formación militar, en la que aún está concentrada. Sofía ha seguido sus pasos en lo que respecta al Bachillerato Internacional y está a punto de terminar el segundo curso en el Castillo de San Donato.

Planes diferentes

El traslado de la heredera a Gales implicó algunos cambios para la organización familiar de los Reyes, ya que las vacaciones escolares de la princesa eran la ocasión perfecta para poder pasar tiempo todos juntos. En general, todas las vacaciones de Leonor han coincidido con días festivos en España, como la Navidad o la Semana Santa. Lo mismo ha ocurrido con la infanta Sofía desde que empezó sus estudios en el Atlantic College.

Los Reyes durante un acto oficial. (Foto: Gtres)

En esta circunstancia, hasta ahora los Reyes se han podido reunir con sus hijas para disfrutar de unos días de relax, aunque este año el crucero de instrucción de la princesa a bordo del Juan Sebastián Elcano no lo va a permitir.

No obstante, la ausencia de Leonor no significa que la Familia Real no pueda continuar con la estrategia que inició hace algunos años y según la cual aprovecha para visitar algunas localidades en estas fechas especiales o para hacer planes diferentes.

Los años 2020 y 2021 fueron atípicos debido a las restricciones de la pandemia, pero ya en 2022, el primer año que Leonor estuvo fuera de España, los Reyes aprovecharon la Semana Santa para hacer una visita al Centro de Recepción, Acogida y Derivación de refugiados ucranianos ubicado en Pozuelo de Alarcón (Madrid).

La princesa Leonor a borde de Elcano. (Foto: Gtres)

Fue pocos meses después del comienzo de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Ese mismo año la revista ¡Hola! publicó un reportaje de la fiesta del 70 cumpleaños de Paloma Rocasolano, a la que Leonor acudió con un compañero de colegio.

En 2023, poco antes de la graduación de la princesa Leonor, la Familia Real sorprendió en Chinchón, donde pudieron disfrutar de la Pasión viviente de la localidad. El pasado año, en cambio, permanecieron en el centro de Madrid y acudieron a la procesión del Encuentro en la iglesia de Las Calatravas.