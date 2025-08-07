Momento agridulce para el príncipe Harry apenas unos días después del cumpleaños de su esposa, Meghan Markle. El hijo menor del rey Carlos III ha sido absuelto de las acusaciones de abuso de poder dentro de la organización que fundó junto al príncipe Seeiso de Lesoto en memoria de sus respectivas madres. Tras medio año de intensas investigaciones, la Comisión de Organizaciones Benéficas del Reino Unido ha determinado que el duque de Sussex no es culpable de ejercer ningún tipo de abuso de poder, pero sí tiene responsabilidad en que la polémica acabara convertida en un circo mediático.

Un triunfo a medias y con sabor agridulce para el hermano del príncipe de Gales, que ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo a esta causa a lo largo de los años, con viajes constantes a los proyectos en Lesoto y con iniciativas para recaudar fondos en otras zonas, incluidos los partidos de polo en los que siempre ha participado su gran amigo, el argentino Nacho Figueras.

El príncipe Harry con Nacho Figueras en 2009 en un torneo de polo de Sentebale. (Foto: Gtres)

Las claves del caso

Fue hace unos meses, en torno a marzo, cuando se anunció la dimisión tanto del príncipe como de su gran amigo, Seeiso de Lesoto, de sus cargos dentro de la organización Sentebale. Una fundación que ambos crearon juntos en el año 2006 para apoyar a niños y jóvenes afectados por el VIH, en recuerdo del trabajo que realizó la princesa Diana de Gales. Sin duda, para el duque de Sussex era, junto a los Invictus Games, una de sus iniciativas más especiales.

La renuncia de Harry y del príncipe africano fue toda una sorpresa debido, precisamente, a la vinculación de ambos con Sentebale. El motivo que alegaron fueron diferencias con la presidenta del consejo, Sophie Chandauka. La responsable denunció prácticas de abuso de poder, acoso y misoginia, y dijo que había sido víctima de un encubrimiento de estos comportamientos.

El príncipe Harry en Lesoto. (Foto: Redes sociales).

Debido a la vinculación del hijo menor de Carlos III con Sentebale, el caso adquirió relevancia mediática, sobre todo, cuando se presentó ante la Comisión de Organizaciones Benéficas del Reino Unido. Chandauka no dudó en comunicar a los medios la situación y acusó a Harry de acoso y bullying. Unas declaraciones que revivieron los fantasmas del pasado de los Sussex, cuando los trabajadores del Palacio de Kensington se quejaron de la supuesta actitud exigente y hasta intimidante de Meghan Markle.

Aunque la situación no se complicó más, ahora por fin se han conocido las conclusiones del proceso, tras varios meses de investigaciones. La Comisión de Organizaciones Benéficas de Reino Unido ha puesto punto final al proceso y ha emitido un informe en el que determina que no hay pruebas de intimidación, misoginia y acoso por parte del duque de Sussex, pero Harry sí que permitió que el asunto trascendiera a nivel público, lo cual ha sido determinante para la imagen y el prestigio que hasta ahora tenía Sentebale.

A pesar de que en el informe explican que Harry no es culpable de las acusaciones por parte de Chandauka, sí que mantienen que en la organización había deficiencias considerables de gobernanza, incluso ausencia de mecanismos para resolver problemas. Por eso se insta a la fundación a tomar medidas al respecto para fortalecer la confianza en la misma.

El príncipe Harry, tranquilo

Aunque de momento Harry no se ha pronunciado, ha trascendido que se encuentra aliviado tras confirmarse que las acusaciones no eran ciertas, pero no deja de estar triste porque Chandauka continúa al frente de Sentebale. El duque no va a desvincularse del todo de la causa, sobre todo, después de tantos años de compromiso y de intenso trabajo, sino que va a seguir apoyando a los niños afectados por el VIH, eso sí fuera de Sentebale.