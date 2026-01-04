Las cifras que hunden la imagen de los Sussex: 16 dimisiones en 8 años

El príncipe Harry y Meghan Markle empiezan el nuevo año con dos nuevas bajas en su equipo. Meredith Maines y James Holt han sido los últimos en decir adiós a la pareja. Los motivos oficiales de la marcha de ambos no se han hecho públicos, aunque algunas fuentes aseguran que en el caso de Maines tienen mucho que ver con la gestión de la presencia de la pareja en el cumpleaños de Kris Jenner y con los cambios en uno de los proyectos principales de los duques, la Fundación Archewell, que ahora se llama Archewell Philantrhopies. La situación de Holt es aún más llamativa si cabe, puesto que ha estado al lado del matrimonio desde 2019. No obstante, mientras que de Holt siempre se ha dicho que ha sido un apoyo fundamental para Harry y que se va en buenos términos, sobre Maines se ha comentado que la salida no ha sido tan cordial.

Sea como fuere, lo cierto es que estas salidas han vuelto a abrir el debate sobre la alta rotación en el personal que trabaja con el matrimonio y que se remonta a su etapa como miembros de La Firma. Algo no llega a funcionar bien en el entorno profesional de los Sussex que lleva al personal que trabaja con ellos a tirar la toalla muy pronto. Y lo que está claro es que tiene más que ver con Meghan Markle que con Harry, porque los problemas vienen desde que ella se incorporó a la familia real. Una situación que ha provocado una fuerte crisis de imagen para los Sussex y que ha disparado las especulaciones sobre la forma de actuar de la nuera del rey Carlos III.

El príncipe Harry y Meghan Markle posando en un photocall. (Foto: Gtres)

El origen de la crisis

Mucho antes de que Harry y Meghan decidieran dar un golpe en la mesa y separarse de la familia real, varios empleados del Palacio de Kensington presentaron quejas internas sobre el comportamiento de la duquesa, a la que acusaron de ser demasiado dura y exigente. Por ejemplo, Melissa Touabti, asistente personal de Meghan, se marchó incluso antes de la boda, pero no fue la única. También se marchó Edward Lane Fox, secretario privado del príncipe Harry y Samantha Cohen, asistente de Meghan, aunque algo más tarde.

Algunas fuentes confirmaron que la duquesa que fomentaba un ambiente laboral tenso. Unas quejas que trascendieron a los medios después de que se filtrara un correo en el que Jason Knauff -entonces secretario de comunicaciones de los Sussex- alertaba sobre el asunto.

El príncipe Harry y Meghan Markle en Vancouver. (Foto: Gtres)

A raíz de esto, el Palacio de Buckingham abrió una investigación interna para analizar la situación, pero las conclusiones nunca se hicieron públicas, al igual que otros asuntos que se llevan en privado. Eso sí, se confirmó que se habían hecho unos ajustes en las políticas internas. Los duques de Sussex siempre negaron cualquier tipo de acusación e incluso dijeron que se había orquestado una campaña para desacreditar a la pareja, en especial, a Meghan, que aseguró que era víctima de un linchamiento por parte de los medios. Todo esto ocurrió los meses previos a que el matrimonio anunciara su salida de la familia real.

El departamento de prensa, en el foco

Sin embargo, su emancipación no acabó con este tipo de problemas. Ya al margen de la familia real, la rotación del personal que trabaja con los Sussex ha sido continua y a veces abrupta, como la reciente marcha de James Holt y Meredith Maines o la de su antecesora Emily Robinson que apenas estuvo unos meses en el cargo.

Meghan Markle y el príncipe Harry en un acto juntos. (Foto: Gtres)

Al margen de otras áreas, probablemente donde más llamativo resulta la rotación constante de personal es en el departamento encargado de la prensa y las relaciones públicas. Hemos hablado ya de la salida de Meredith Maines y de James Holt, de quien se ha dicho que desea regresar a Londres para poder disfrutar de una vida más tranquila con su familia, pero antes de ellos han sido muchos los que han dejado atrás a los Sussex.

Emily Robinson solamente estuvo cuatro meses en el equipo del matrimonio como directora de comunicaciones y en su perfil profesional ni siquiera menciona el cargo. Una amiga de Robinson ha dicho que no es una persona que suela rendirse, así que cree que las cosas debieron de ponerse muy complicadas para ella.

Meghan Markle y el príncipe Harry muy sonrientes. (Foto: Gtres)

En 2024, tras dos años como secretaria de prensa global, Ashley Hansen también dejó su puesto. En su caso lo hizo para montar su propia empresa. No fue así como salió Kyle Boulia, responsable de comunicaciones desde abril de 2024 a junio de 2025. Boulia salió de la estructura de la pareja a consecuencia de una reorganización del equipo, es decir, fue despedido.

A todos estos nombres hay que sumar los de Charlie Gipson – que lideró la estrategia de medios del Reino Unido y Europa-, Toya Holness -que guardaba un gran parecido con la propia Meghan Markle-, Josh Kettler -que fue nombrado jefe de gabinete de Harry en mayo de 2024 para ayudarle en su próxima etapa y salió al cabo de tres meses- Christine Schirmer y Deesha Tank. Todos ellos en departamentos que tenían que ver con la comunicación y las relaciones públicas.

La polémica del príncipe Harry

Aunque el área de comunicación ha sido a lo largo de estos años en la que más se ha notado esta crisis con el personal, no ha sido la única. Hay que recordar, por ejemplo, el reciente escándalo que salpicó a una de las iniciativas más importantes del príncipe Harry, la organización Sentebale. Sophie Chandauka -presidenta de la organización- acusó al príncipe Harry de orquestar una campaña de acoso e intimidación a gran escala para forzar su salida de Sentebale y encubrir problemas de mala gestión dentro de la organización. El caso acabó con la salida del duque de Sussex.

El príncipe Harry en Lesoto. (Foto: Redes sociales).

Sin versión oficial, pero con testimonios cercanos

Aunque por ahora Harry y Meghan Markle no han hablado de esta cuestión y de la crisis de dimisiones y salidas en su entorno, medios como el Daily Mail han podido hablar con fuentes cercanas a la pareja que han asegurado que no es fácil trabajar con los Sussex, tal como trascendió durante su etapa dentro de la familia real. De hecho, un confidente ha puesto en la diana precisamente a Meghan Markle y ha dicho que cuando a ella le decepciona alguna cosa tiene que hacer que lo pague alguien. «No deja que olvides lo que has hecho y Harry tampoco», ha sentenciado esta fuente. Es más, se rumorea con que los ex trabajadores de la pareja se consideran a sí mismos miembros del club de supervivientes de los Sussex. Verdad o no, lo cierto es que cuando el río suena…agua lleva.