El príncipe Harry y Meghan Markle, invitados estrella del 70º cumpleaños ‘James Bond’ de Kris Jenner

Kris Jenner cumplió 70 años el pasado 5 de noviembre y, como no podía ser de otra manera, ha querido celebrarlo por todo lo alto, organizando una fiesta que no para de acaparar titulares en la crónica social internacional. Y es que ha sido un evento que ha tenido lugar en Los Ángeles, concretamente en la lujosa propiedad (valorada en 165 millones de dólares) de Jeff Bezos y Lauren Sánchez, amigos íntimos de la mencionada. Pero no solo eso, ya que hasta allí se han desplazado una larga lista de invitados VIP de diferentes ámbitos: desde estrellas del mundo de la interpretación y de la industria musical hasta empresarios de alto standing, sin olvidarnos de los ex miembros de la Casa Real británica, el príncipe Harry y su mujer, Meghan Markle.

El matrimonio acudió a la fiesta de cumpleaños siguiendo a la perfección la temática de James Bond con la que Jenner decoró la celebración, según ha informado un conocido tabloide estadounidense. El hijo menor del rey Carlos III lució un clásico esmoquin con pajarita que adornó con una amapola roja con motivo de la celebración del Día del Recuerdo, en homenaje a los caídos de las Fuerzas Armadas británicas. Por su parte, la actriz de Suits lució un elegante dos piezas negro compuesto por una falda cruzada y un body de manga larga y cuello alto. Como complementos, eligió unos largos pendientes dorados y un bolso de mano de terciopelo a juego. En cuanto al peinado, optó por recogerse la melena en un tirante moño medio.

El príncipe Harry y Meghan Markle en el 70º cumpleaños de Kris Jenner. (Foto: Gtres)

A pesar de que se esperaba la presencia de grandes celebridades, lo cierto es que la invitación de Harry y Meghan no figuraba entre las más comentadas. Es por ello por lo que a su llegada acapararon la atención de todos los medios encargados de cubrir el acto, quienes buscaban captar cada detalle de su inesperada aparición. No obstante, siendo fieles a su discreción, optaron por mantenerse en un perfil bajo, evitando responder a ninguna pregunta y limitándose a saludar antes de dirigirse hacia el interior del domicilio donde se celebraba el cumpleaños.

Además de Harry y Meghan, Kris Jenner sopló las velas acompañada por muchos otros rostros conocidos que no quisieron perderse la especial velada, como fue el caso de Mark Zuckerberg y su esposa, Priscilla Chan, Mariah Carey, Paris Hilton, Adele y su marido Rich Paul, la pareja formada por Justin y Hailey Bieber, las actrices Naomi Watts y Sarah Paulson o el rapero Snoop Dogg, entre otros muchos.

Como no podía ser de otra manera, sus hijas tampoco quisieron perderse la fiesta de cumpleaños de su madre, por lo que Kim, Kylie, Kendall, Khloé y Kourtney Jenner también estuvieron junto a ella. Una fiesta que, tal y como la propia Kris ha publicado en sus redes sociales, no olvidará jamás. «Noche mágica celebrando mi 70º cumpleaños con mi maravillosa familia y amigos», escribía junto a un carrusel de fotografías en el que posaba junto a muchos de sus invitados.