El detalle que ha lucido el príncipe Harry en el cumpleaños de Kris Jenner en honor a su país

Mientras Harry y Meghan acuden a la fiesta de cumpleaños de la matriarca del clan Kardashian, la familia real británica es la protagonista del acto anual Remembrance Day. Cada mes de noviembre los miembros de la realeza y numerosos ciudadanos se reúnen para celebrar el Día del Recuerdo. Una fecha señalada en rojo en la sociedad inglesa en la que se hace un homenaje especial a las víctimas de la I Guerra Mundial. Este sábado día 9, Kate Middleton y el príncipe George, junto al rey Carlos III y la reina Camila, han acudido al Royal Albert Hall, situado en la capital, para presenciar los actos que estaban programados por el también conocido como Poppy Day —o día de la amapola—.

Una de las tradiciones de este día consta de llevar la flor referida en las líneas anterior sobre el pecho como signo de memoria a los caídos. Todos los asistentes la han portado, pero ha habido una persona, al otro lado del charco, que no se ha olvidado de los significativos acontecimientos de su país natal. Se trata de Harry, el menor de los hijos fruto del matrimonio que mantuvieron Carlos III y Lady Diana de Gales. El esposo de Meghan Markle ha asistido como invitado a una gran fiesta en Beverly Hills y se ha colocado en la zona del pecho, en la solapa de su smoking, el pin en homenaje a los fallecidos. Un gesto que, sin duda, deja patente que Harry no se ha desligado por completo de las costumbres del Reino Unido que ha ido viviendo y aprendiendo desde niño y hasta que decidió embarcarse en su particular exilio en Los Ángeles.

Harry y Meghan en Beverly Hills. (Foto: Gtres)

Así ha sido el Remembrance Day en Londres

La emotiva actuación del cantante Rod Stewart ha sido el plato fuerte de una cita marcada por el luto y el recuerdo. Una reunión a la que no han faltado personalidades y altos cargos del país como el príncipe Ricardo, duque de Gloucester; el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, acompañado de su esposa Lady Victoria; o la pareja formada por Eduardo y Sofía, los duques de Edimburgo.

Carlos III y la reina Camila en el Remembrance Day. (Foto: Gtres)

Para esta cita, la futura reina de Inglaterra, al igual que la actual, se han decantado por impecables estilismos negros, tal y como indicaba el protocolo. Kate Middleton ha optado por un conjunto de dos piezas formado por una falda con vuelo y una camisa con cuello bebé blanco, ceñida a la cintura y con péplum. Por su parte, Camila Parker Bowles se ha enfundado en un vestido con apliques de lentejuelas y se ha resguardado del frío con una capa corta. Ha completado el look con unos espectaculares pendientes firmados por una reconocida marca de joyas de prestigio internacional. Y como no podía ser de otra manera, ambas han rematado sus apuestas con la amapola en su pechera izquierda.

Kate Middleton y el príncipe George en el Remembrance Day. (Foto: Gtres)

El look de Harry y Meghan en la fiesta de las Kardashian

La llegada de Harry y Meghan Markle al evento celebrado con motivo del aniversario de Kris Jenner, progenitora de las Kardashian, ha revolucionado a los medios y a los fans allí congregados. Para la ocasión, ambos se han coordinado eligiendo outfits oscuros que, probablemente y siguiendo la línea anteriormente referenciada, podrían ir en consonancia con la jornada de luto acontecida en Inglaterra. Harry ha defendido a la perfección un impecable smoking compuesto de una chaqueta de terciopelo con solapas de raso —una de ellas decorada con la flor roja— y unos pantalones al tono combinados con una pajarita en perfecta sintonía con lo descrito.

Harry y Meghan en Beverly Hills. (Foto: Gtres)

A su lado, su inseparable esposa y madre de sus dos hijos Lilibet y Archie, Meghan Markle. Ella para la velada ha seleccionado de su vestidor un set conformado por un top de cuello cisne y manga larga que ha combinado con una falda de corte pareo con un fruncido en la cintura y una prominente raja en la pierna que estilizaba su figura.