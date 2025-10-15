Kim Kardashian vuelve a situarse en el centro de la polémica, pero esta vez no se trata de su vida personal ni de disputas familiares. La empresaria estadounidense, conocida por su imperio en el entretenimiento y la moda, ha revolucionado el mundo de la lencería con su lanzamiento más atrevido hasta la fecha: un tanga que imita el vello púbico. Bautizado como Faux Hair Micro String, este diseño forma parte de su marca Skims y ha desatado un intenso debate sobre la estética, la provocación y la libertad corporal.

La prenda está confeccionada a mano con malla elástica supertransparente y cuenta con mechones de pelo sintético, rizado y liso, cosidos cuidadosamente en la zona delantera para simular el vello púbico. Está disponible en doce tonos distintos, permitiendo a las usuarias «hacer que su alfombra sea del color que quieran», según la descripción oficial de la marca. Con un precio de 42 euros, el producto se ha agotado prácticamente en cuestión de horas, lo que demuestra que, pese a la polémica, existe un mercado dispuesto a explorar propuestas disruptivas y poco convencionales dentro de la lencería.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SKIMS (@skims)

El lanzamiento va acompañado de un video promocional con estética retro, inspirado en los concursos de belleza de los años 70. En él, un presentador satírico cuestiona si el «carpét» coincide con la «cortina», jugando con la idea de combinar el color del vello púbico con el tono de piel. La reacción en redes sociales ha sido inmediata y variada: mientras algunos usuarios aplauden la audacia y la creatividad de la propuesta, otros consideraron la prenda innecesaria o desconcertante. Comentarios como «Años de láser para esto» o «¿Quién pidió algo así? ¿Chewbacca?» ilustran tanto la sorpresa como el humor que ha generado la pieza.

Sea como fuere lo cierto es que Skims, la marca de Kim Kardashian fundada en 2019 junto a Jens Grede, ya se había destacado por su apuesta por la inclusión y la diversidad, ofreciendo ropa interior con amplia gama de tallas y tonos de piel. Con su nueva pieza, la marca no solo busca romper tabúes, sino también experimentar con límites estéticos y narrativas provocadoras que invitan a reflexionar sobre la libertad de elección corporal. La expectación generada por el tanga con vello púbico demuestra que, a pesar de la controversia, hay un público dispuesto a explorar la moda desde una perspectiva más lúdica y transgresora. Y es que este lanzamiento se inscribe dentro de un patrón más amplio de la moda y la cultura pop por visibilizar el vello femenino.

Rosalía en la Semana de la Moda de París. (Foto: Gtres)

Figuras como Rosalía también han contribuido a este debate, apareciendo recientemente en la Semana de la Moda de París con las axilas sin depilar y el vello pintado de blanco, lo que generó comentarios divididos sobre la estética y la higiene. Mientras algunas voces criticaron su decisión, otras la vieron como un acto de empoderamiento y una invitación a cuestionar los estándares de belleza tradicionales.

Incluso en la alta costura, diseñadores como John Galliano han optado por ensalzar el vello femenino en sus colecciones. En su presentación de Alta Costura 2024 para Maison Margiela, las modelos desfilaron semivestidas con prendas semitransparentes que dejaban al descubierto el pecho y el vello púbico, reflejando un París marginal y provocador. Estas iniciativas demuestran que la moda puede ser un vehículo de subversión, desafiando los ideales de belleza hegemónicos que han impuesto durante décadas cuerpos lampiños como sinónimo de perfección.