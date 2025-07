El documental que ha unido a Belén Esteban con Kim Kardashian

Belén Esteban y Kim Kardashian nos han sorprendido con un inesperado crossover que nadie veía venir. Y es que las dos se han pronunciado a raíz de un suceso bastante mediático: el estreno de un nuevo documental en Netflix. El punto de conexión entre la colaboradora televisiva y la estrella del reality Keeping Up with the Kardashian ha sido precisamente el estreno de una docuserie llamada La desaparición de Amy Bradley y que está basada en un crimen real.

A través de tres capítulos con 40 minutos de duración, la miniserie busca indagar en la misteriosa desaparición de una joven de 23 años procedente de Virginia (Estados Unidos) mientras realizaba un crucero por el Caribe. Desde entonces, su familia se veía inmersa en una incansable lucha por descubrir qué ocurrió durante esa fatídica noche en la que desapareció.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Amy Bradley (@amy_bradley_is_missing)

«El 24 de marzo de 1998, una noche de fiesta acaba en tragedia acaba en tragedia cuando Amy Bradley desaparece en un crucero sin dejar rastro y su familia comienza a buscarla desesperadamente», reza la sinopsis.

Un documental realmente impactante que Kim Kardashian ha recomendado ver a sus seguidores. «Este documental es alucinante. Tienes que verlo. ¡Tenemos que encontrar a Amy! Esto es una locura», comentaba en sus redes sociales.

Kim Kardashian posando en un evento. (Foto: Gtres)

Un mensaje al que se ha sumado la propia Esteban, quien compartía este storie de la celebrity y también hacía un llamado a sus propios fans. «Tenemos que encontrar a Amy. Por ella y por su familia. Ojalá se haga viral este documental», escribía a su vez la princesa del pueblo. Y es que a pesar de la distancia, y de que sus caminos jamás han llegado a cruzarse, a ambas les ha marcado profundamente esta historia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Netflix US (@netflix)

Rosalía, el punto de unión entre las Kardashian y Belén Esteban

De esta forma, un documental de Netflix ha conseguido unir a Belén Esteban con nada menos que con la líder de las Kardashian. Y es que a partir de ahora la televisiva puede presumir de que tiene algo en común con Kim más allá de su admiración por Rosalía. Recordemos que la tertuliana siempre ha presumido de la amistad y el gran cariño que le tiene a la artista catalana. Mientras que, por su parte, Rosalía ha demostrado llevarse muy bien con el clan Kardashian, sobre todo con Kylie Jenner, –hermana pequeña de Kim–, con la que la hemos visto compartir desde fiestas, a desfiles e incluso planes privados en un ambiente de lo más familiar.

Belén Esteban con Rosalía en uno de sus conciertos. (Foto: Redes sociales)

En cierto momento, un posible compromiso entre Rosalía y su expareja, Rauw Alejandro, hacía saltar las alarmas y nos hizo soñar con la posibilidad de que la princesa del pueblo pudiese coincidir en una boda con las Kardashian. De hecho, Belén celebraba por todo lo alto la noticia, aunque finalmente todo terminase con una dolorosa y mediática ruptura. Así, parece que de momento nos tocará esperar para presenciar ese impactante encuentro que tanto ansiamos.