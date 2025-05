Kim Kardashian se gradúa en leyes tras seis años de estudios

Kim Kardashian ha conseguido todo un reto en su vida personal y profesional. La hermana de Kendall Jenner no tiene techo y, a pesar de los millones de dólares de su bolsillo, no ha dejado de formarse para seguir aprendido en otros ámbitos. A sus 44 años, ha cosechado numerosos éxitos en la prensa y ha copado numerosos titulares por su polémica vida o por su relación con Kanye West. Sin embargo, ahora la modelo estadounidense no es noticia por su intimidad, si no por un logro profesional.

El último éxito de Kim Kardashian

Quizás, Kim Kardashian se en encuentre dentro del grupo de celebrities que más titulares ha copado en la historia. Uno de sus escándalos más sonados fue por su relación con la actual pareja de Bianca Censori o por sus extravagantes vestuarios. Si por algo se caracteriza esta estrella, además, es por exponerlo absolutamente todo sobre su familia -una de las más ricas de Estados Unidos- en una serie documental.

Kim Kardashian. (FOTO: REDES SOCIALES)

Precisamente, a través del perfil social de su clan, Kim ha descubierto su último logro profesional. La socialité, tras seis años de estudio, es graduada en leyes. Por tanto, para ser oficialmente abogada, -al igual que en el sistema español- tendrá que pasar por un examen obligatorio. Sin embargo, antes de ello, ha celebrado su particular -y curiosa- fiesta de graduación al modo americano. Ha sido su hermana Khloé, la pequeña de la casa, la que ha compartido vídeos en redes sociales de este día tan importante para Kim. Una ceremonia a la que solo han acudido dos de sus compañeras y sus mentores, a los que se les ve poniéndole el birrete. «La he dejado en su almuerzo de graduación y celebración de la escuela. No puedo creer que lo haya logrado después de tantos años estudiando. Ha sido inspirador y motivador. Estoy muy contenta por ella, ha sido un día muy bonito», se escucha a Khloé.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kim Kardashian (@kimkardashian)

En las instantáneas, también se escucha a una de sus profesoras hablar del recorrido universitario de Kardashian. «Hace seis años, Kim Kardashian entró en este programa sin más que un fiero deseo de luchar en nombre de la justicia (…). Nada de preparación, nada de atajos en torres de marfil, solo determinación. Y una montaña de libros de casos legales que leer (…). Durante este programa, Kim ha dedicado 80 horas semanales, 48 semanas al año, durante seis años. Eso son 5.148 horas. En ese tiempo ha criado a cuatro hijos, ha gestionado negocios, participado en programas de televisión y ha aparecido en la corte para luchar por los demás».

A este acto también acudió Van Jones, un conocido presentador de CNN, que no dudó en elogiar a Kim por lo logrado en su carrera como jurista. «Hace seis años, nadie te apoyaba. Trabajaste con gente que estaba literalmente a un paso de la tumba (…). Ha trabajado cuando no era algo popular, sino cuando era duro. No cuando era tendencia, ni cuando era cool. No es ninguna broma».