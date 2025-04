La cuenta atrás ha llegado a su fin. En menos de quince días, Kim Kardashian está a punto de reencontrarse con los hombres que la encañonaron y la robaron un botín valorado en más de ocho millones de euros. Todo ocurrió el 3 de octubre de 2016 en París, concretamente en el lujoso Hotel de Pourtalès, lugar donde la socialité estadounidense se alojó con motivo de la celebración de la Semana de la Moda. Después de una larga jornada, se encontraba descansando en la habitación cuando, de repente, fue sorprendida por cinco hombres encapuchados que no tardaron en apuntarle con una pistola.

Más tarde la ataron de pies y manos con bridas de plástico y cinta adhesiva y la amordazaron, dejándola en el baño mientras los ladrones, apodados por la prensa francesa como la banda de los abuelos por su avanzada edad, desvalijaron la habitación y se llevaron sus joyas más preciadas, entre las que se encontraba el anillo de compromiso que le regaló Kanye West de veinte quilates.

Kim Kardashian en Los Ángeles. (Foto: Gtres)

El robo estuvo perfectamente planificado desde el principio y, aunque Kim salió sin ningún tipo de consecuencia física, lo cierto es que sufrió una crisis de ansiedad tras el suceso que la mantuvo alejada de los medios durante un largo tiempo, así como, desde entonces, incrementó su equipo de seguridad. De hecho, en uno de los episodios de su docureality, narró entre lágrimas que pensó que iba a ser violada y asesinada durante el asalto.

Han pasado casi diez años desde entonces, y ha sido el pasado 28 de abril cuando ha dado comienzo en el Tribunal de lo Penal de París el juicio por uno de los casos más mediáticos y recordados sucedidos en la capital francesa. Por ahora, son escasos los datos que se conocen, más allá de que serán varias sesiones de juicio y que en la fijada para el 13 de mayo se escuchará la versión de los hechos de Kim Kardashian, que está citada para declarar.

Yunice Abbas y Aomar Ait en la primera sesión del juicio celebrado en París. (Foto: Gtres)

Allí se reencontrará con algunos de los acusados, entre los que destaca, sin duda, Yunice Abbas, de 71 años. Y es que se trata del miembro más mediático de la banda de los abuelos, ya que incluso llegó a publicar un libro (Secuestré a Kim Kardashian) en el que contaba con detalles cómo llevó a cabo, junto a sus cómplices, el hurto. «No sabía quién era. Me dijeron que era la mujer de un rapero. No hice preguntas […] No teníamos nada contra ella. Como diría De Niro, son negocios», escribió. Por otro lado, Kim también verá a Aomar Ait, alias El viejo Omar, a quien se le considera el autor intelectual del caso. Además de los mencionados y de la novia de este último, a quien investigan como presunta cómplice, también estarán otros ocho acusados más sentados en el banquillo.