6 datos de Kim Kardashian que no conoces

Lo primero que hay que conocer sobre esta famosa empresaria es que su verdadero nombre no es el que todo el mundo piensa. En realidad se llama Kimberly Noel Kardashian. Tiene 42 años y ha logrado que su presencia tenga repercusión a nivel internacional, pero ¿quién se esconde detrás de la estrella? Lo cierto es que a lo largo de su trayectoria mediática ha sabido hacer buenos contactos, así que algunos de sus secretos todavía no han salido a la luz. Sin embargo, la verdad solo tiene un camino y sus fans no tardarán en conocer su historia al completo.

Su relación con Paris Hilton

Kim Kardashian lleva muchos años siendo una estrella de la crónica social, pero hace un tiempo ocupaba un papel secundario. Tanto es así que trabajaba para Paris Hilton como estilista y asistente personal. Según los rumores, tuvieron una pequeña discusión porque Kim le prestó un bolso Louis Vuitton a su jefa y esta lo llenó de trastos. Cuando Kardashian se dio cuenta le hizo vaciarlo para que no se dañase y no le dejó meter nada. Este detalle le sentó mal a París, pero continuaron colaborando juntas para no darle la razón a la prensa.

Kim Kardashian con Paris Hilton / GTRES

Hubo un programa que marcó un antes y un después en la vida mediática de la empresaria. Su aparición en The simple life le acercó al gran público y la audiencia empezó a interesarse por ella. Poco a poco fue ganando repercusión y firmando contratos importantes, así que en 2006 Kim y sus hermanas Khloé y Kourtney decidieron abrir una tienda de ropa llamada D-A-S-H.

Los estudios de Kim Kardashian

Kim Kardashian en bañador / Instagram

Independientemente de los comentarios que recibe, nadie puede negar que Kim Kardashian ha tenido mucho éxito en los negocios. Lo cierto es que es una mujer muy constante y no ha descansado hasta cumplir sus objetivos, por eso se graduó en Derecho. Para hacer honor a la brillante trayectoria de su padre, Kim decidió ser abogada y ejerció como tal hasta que el mundo del espectáculo llamó a su puerta. Gran parte de sus ingresos actuales nacen de las rentas y de los contratos que firma con ciertas firmas de lujo. Pero también gana mucho dinero gracias a su marca de belleza, llamada KKW Beauty.

Un vídeo privado con el rapero Ray-J

Kim Kardashian alcanzó su momento de máxima popularidad en 2007 gracias al reality Keeping Up with the Kardashians, un programa cuyas emisiones duraron hasta 2022 debido a su buena acogida. El formato tiene un reto muy claro: mostrar el estilo de vida de la familia Kardashian, así como profundizar en el tipo de relación que tienen las famosas hermanas. Sin embargo, hay otro suceso que también le situó en el centro de la noticia y que le convirtió en el rostro más perseguido del momento: un vídeo subido de tono con su ex novio, el rapero Ray-J.

Kim se ha casado tres veces

Kim Kardashian con su último marido / GTRES

Kim Kardashian ha pasado por el altar en tres ocasiones y tiene cuatro hijos. En 2002 se casó con el productor Damon Thomas, pero atravesaron una profunda crisis y decidieron tomar caminos diferentes. Más adelante contrajo matrimonio con el jugador de baloncesto Kris Humphries. Esto fue en 2011 y la ceremonia fue transmitida por televisión. Por desgracia, a los 72 se divorciaron. Tres años después, Kim volvió a creer en el amor gracias al artista Kanye West, pero en 2022 se separaron.

Kardashian tuvo su propio videojuego

La empresaria lanzó al mercado su propio videojuego, un proyecto llamado Kim Kardashian: Hollywood que no tardó en convertirse en el producto más demandado. Tuvo mucho éxito en Estados Unidos e incluso se planteó sacar una segunda versión. No obstante, decidió declinar la propuesta que recibió para probar suerte en otras aventuras profesionales.