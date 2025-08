El verano de las Campos está siendo particularmente intenso y cargado de controversias, pero ninguna ha generado tanta polémica ni ha tocado fibras tan sensibles como la comparación pública entre Terelu Campos y Mar Flores en su papel de abuelas. Este asunto ha trascendido el simple ámbito de la farándula y se ha convertido en un debate sobre la imagen pública, el rol familiar y la privacidad en el seno de una familia muy mediática. Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, ha tomado la palabra con firmeza para defender a su madre frente a las críticas y comparaciones que la prensa ha lanzado contra ella, dejando claro que considera a Terelu «una abuela fantástica» y que estas rivalidades son totalmente injustas y dañinas.

La polémica surgió a raíz de los constantes titulares y debates en programas de televisión donde se comenzó a hacer paralelismos entre la dedicación y la implicación de Terelu Campos y Mar Flores, la madre del padre del hijo de Alejandra. Mar Flores, ex modelo y figura reconocida del panorama social español, ha sido alabada en varios medios por el papel activo y cariñoso que desempeña con su nieto, generando una imagen muy positiva en cuanto a su rol familiar. Sin embargo, la aparición de estas comparaciones ha resultado especialmente incómoda para Alejandra Rubio, que no ha dudado en salir en defensa de su madre para evitar que se cree una imagen de competencia o rivalidad entre ambas abuelas.

Alejandra Rubio en ‘Vamos a ver’. (Foto: Telecinco)

Alejandra ha manifestado en reiteradas ocasiones que estas comparaciones no sólo son poco respetuosas sino que también dañan la dinámica familiar. «Para mí, mi madre es la abuela perfecta y no necesito ni quiero compararla con nadie más», ha afirmado en su intervención este 4 de agosto en el programa Vamos a ver. La joven colaboradora ha subrayado que, aunque entiende que los medios tienen que hacer preguntas y generar contenido, no hay ningún motivo para enfrentar a dos mujeres que forman parte de su entorno familiar y que ambas desempeñan su papel con amor y dedicación, cada una a su manera.

La propia Terelu Campos ha expresado también recientemente su malestar frente a estas comparaciones, llegando a declarar que no está para «tonterías de competitividad». La hija de María Teresa Campos ha querido dejar claro que su prioridad es el bienestar y la armonía familiar, y que no está dispuesta a entrar en juegos mediáticos que dañen esos valores. Especialmente, en un momento en el que está centrada en su papel de abuela y en apoyar a su hija en la crianza de su primer hijo.

