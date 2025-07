Terelu triunfa en Málaga con su obra de teatro y sorprende al hablar de Mar Flores como su "familia"

Málaga siempre ha sido un lugar especial para Terelu Campos. Y es que, además de ser su tierra natal, allí ha vivido momentos muy especiales en familia, ya que su madre, María Teresa Campos, tenía una casa en Pedregalejo que siempre definían como un claro refugio para el clan. Es por ello por lo que para la colaboradora de televisión, poder presentar allí su primera obra de teatro, Santa Lola, ha sido muy significativo para ella.

«Qué ilusión estar en mi Málaga querida. Os lo vais a pasar muy bien», escribía en sus redes sociales horas previas a subirse al escenario. A la salida del auditorio de Benalmádena, donde tuvo lugar el espectáculo, Terelu se mostró muy contenta del éxito que habían conseguido una vez más con la comedia celestial que ella misma protagoniza.

Sin embargo, la jornada también estuvo marcada por algunas ausencias, entre las cuales ha destacado la de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. La pareja también se encuentra pasando unos días de desconexión en la Costa del Sol pero han decidido no asistir al teatro por motivos que la propia Terelu ha querido desvelar delante de las cámaras.

«Pobrecitos, para tres días que vienen con su bebé. Es algo que yo les he dicho que no hicieran. Les dijo que ya habían ido a Valladolid al estreno, que era lo más importante, y que no. Tienen cuatro días los pobres», explicaba. Aun así, añadía que estaba disfrutando de su nieto estos días y que también estaba muy feliz por eso, aunque enseguida tenía que regresar a la capital para cumplir con sus compromisos profesionales, entre los que se encuentra presentar la versión del verano de Fiesta, un proyecto que le hace especial ilusión. «Me marcho a Madrid para trabajar. Estoy muy contenta. […] El público lo ha recibido muy bien. Al final, para mí no deja de ser un recuerdo a mi madre», confesaba.

Terelu Campos en Málaga.

Terelu Campos sorprende al hablar de Mar Flores como «mi familia»

En su intervención con los medios, Terelu Campos también fue preguntada por algunos temas de actualidad, como el anuncio de la participación de Mar Floresy Carlo Costanzia en un nuevo reality de decoración de RTVE. Y, lejos de incrementar la polémica que siempre ha marcado su relación con Mar Flores, sorprendió dejando claro que tanto ella como el italiano «eran familia».

«Lo he visto en Instagram, pero sabía que habían hecho el casting. Yo creo que Carlo tiene muy buen gusto y Mar también. Apuesto por ellos en este reality, nos ha fastidiado. Apuesto por mi familia siempre», manifestaba.

En cuanto a la reciente entrevista que ha concedido a Lecturas y las opiniones que han surgido al respecto, Terelu ha señalado que no ha podido ver nada. «¿De verdad creéis que a mí me ha dado la vida hoy para ver algo? Si es que yo estoy muerta en vida cuando hago teatro», concluía.