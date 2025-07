Terelu Campos se confiesa a punto de cumplir los 60: "Echo de menos los besos de un hombre"

Aunque no lo ha hecho todos los años, recientemente Terelu Campos ha convertido en tradición posar en bikini durante el verano en las portadas de algunas de las revistas más conocidas de nuestro país. A finales del mes de agosto cumple 60 años y, semanas antes de soplar las velas, la hija de la recordada María Teresa se ha mostrado más sensual y atrevida que nunca tras su vuelta de Supervivientes, un programa que ella misma ha definido como una auténtica «catarsis» que le ha ayudado a «reconciliarse consigo misma» y a no hacerse más daño con su físico. «Me he sentido bien haciéndome las fotos, es la primera vez que poso sin taparme», confesaba.

Más allá de su participación en uno de los realities más extremos de la televisión, la hermana de Carmen Borrego se encuentra viviendo un gran momento laboral. De hecho, acaba de estrenarse como presentadora de la versión estival de Fiesta, el programa de las tardes de los fines de semana de Telecinco. No obstante, en el ámbito personal, Terelu continúa lidiando con multitud de frentes abiertos. A finales de 2024, declaró que llevaba nueve años sin mantener relaciones sexuales. Unas palabras que generaron un gran revuelo y que, a día de hoy, continúan estando muy presentes, algo que le ha hecho volver a pronunciarse sobre su situación sentimental durante su posado del verano. «Echo de menos besarme con un hombre», revelaba.

Añadía que no tenía miedo a nada en la vida, pero que mucho menos lo tenía a enamorarse. «No quiero engañar, echo de menos los besos y los abrazos, pero no quiero nada más. ¡No le vas a decir a un hombre que solo quieres besos! Me hace ilusión que un hombre me mire de una manera especial, pero ya está», sentenciaba, añadiendo que, aunque tuviera hombres interesados en ella, no era recíproco por su parte.

Terelu Campos en el aeropuerto. (Foto: Gtres)

Sobre el tratamiento del cáncer al que estaba sometida, Terelu Campos ha aprovechado su entrevista concedida a Lecturas para explicar que lleva cinco meses sin tomarse la pastilla después de casi dos años. «En junio tuve mi primera revisión sin tomar pastilla y estaba todo bien. No me la quité también por superstición, porque cuando me la quité en el primer cáncer, me dio el segundo. Eso hizo mella en mí. Me ha marcado para siempre. Es como una pequeña espadita que tienes ahí, a ver si se me clava por algún lado», comentaba. Recientemente, Dani Rovira ha confesado que padeció depresión después de recuperarse del cáncer, pero Terelu ha señalado que, en su caso, no recibió ayuda psiquiátrica, aunque estuvo a punto. «El segundo cáncer y la doble mastectomía me arrasaron. Cambio mi manera de relacionarme con el sexo masculino. Mi familia y mis amigos han sido una grandísima medicina», manifestaba.