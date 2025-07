De ‘enemigos’ de los focos a estrellas de ‘DecoMasters’: el doble discurso de Mar Flores y Carlo

El fichaje de Mar Flores y su hijo Carlo Costanzia por DecoMasters, el nuevo talent show de decoración de RTVE, ha sacudido el panorama mediático español por razones que van más allá del atractivo del formato o el perfil de los concursantes. Se trata de una incorporación que, aunque efectiva desde el punto de vista televisivo y comercial, resulta sorprendente y hasta contradictoria a la luz de las recientes declaraciones y actitudes de ambos personajes hacia los medios de comunicación y el escrutinio público de su vida privada.

Desde hace meses, tanto Mar Flores como Carlo Costanzia han insistido, en repetidas ocasiones, en su deseo de alejarse del foco mediático. La ex modelo y empresaria, con una trayectoria de más de tres décadas en el ojo público, ha criticado duramente a la prensa del corazón por lo que considera una invasión constante de su intimidad y una tergiversación interesada de su discurso. En su última arremetida, publicada en redes sociales, atacaba a medios como Diez Minutos por atribuirle declaraciones falsas y especular sin base alguna sobre su vida. «Dejenme vivir tranquila», decía, visiblemente molesta, denunciando un periodismo que, según ella, ha perdido el rigor y el respeto.

Por su parte, Carlo Costanzia, hijo mayor de Flores, también ha evitado responder preguntas de la prensa relacionadas con su vida sentimental, especialmente su relación con Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, y ha dado señales claras de querer centrarse en su nuevo negocio sin pasar por el peaje de los realities o la sobreexposición mediática. Sin embargo, su nombre ha seguido siendo habitual en titulares, muchas veces por motivos ajenos a su trayectoria profesional.

Ante este contexto, su fichaje por DecoMasters supone una evidente paradoja. ¿Cómo se explica que dos figuras que han manifestado públicamente su rechazo a «vivir de los medios» decidan formar parte de un reality de prime time en la televisión pública? La respuesta es compleja, pero se pueden esbozar algunas hipótesis. Primero, hay que entender que DecoMasters, producido por Shine Iberia (responsables de MasterChef y Maestros de la costura), no es un reality de confrontación o corazón al uso, sino un formato que busca explotar el talento creativo de sus participantes en el ámbito del interiorismo. Desde esa óptica, la propuesta puede haberles parecido atractiva: una oportunidad para mostrar otra faceta personal y profesional en un entorno que, al menos en teoría, no explota su vida privada. No obstante, la visibilidad que conlleva un programa de este calibre es innegable, y cualquier intento de controlar el relato personal choca con la maquinaria televisiva y mediática que acompaña este tipo de formatos.

Segundo, también cabe considerar el componente económico y estratégico. Mar Flores, que ha sabido capitalizar su imagen en distintas facetas (moda, diseño, emprendimiento), podría ver en DecoMasters una forma de renovar su proyección pública desde una perspectiva más profesional y alejada de los convencionalismos de la prensa rosa. Y en el caso de Carlo, esta participación podría servir como un puente hacia el gran público, en un entorno distinto a los platós de ¡De Viernes! o similares, al tiempo que fortalece su imagen como personaje televisivo versátil.

No deja de ser llamativo, sin embargo, que madre e hijo acepten entrar en un juego que han criticado, directa o indirectamente, durante los últimos meses. La contradicción no es menor: mientras piden privacidad, se integran en un ecosistema mediático que precisamente vive del interés por sus vidas y vínculos personales. Además, en el caso de Mar Flores, que durante años ha sabido gestionar su imagen con sumo cuidado y ha exigido respeto y distancia, este movimiento puede ser leído como una rendición parcial a la lógica del show business.

El casting de DecoMasters combina rostros de la órbita de Telecinco, como Isa Pantoja y Asraf Beno, con nombres de trayectoria sólida en otros ámbitos, lo que revela un enfoque estratégico de RTVE: captar audiencia con perfiles de alto reconocimiento mediático, pero diversificar las fuentes de interés. En ese sentido, el tándem Flores-Costanzia representa un reclamo perfecto. Su historia familiar, su reciente conexión con la saga Campos y su actitud frente a los medios les convierten en un foco de atención irresistible para espectadores y reporteros.