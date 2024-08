Carmen Borrego a punto de estallar antes de sus vacaciones: el estado de su particular olla a presión

Carmen Borrego está lidiando con un verano lleno de frentes abiertos para el clan Campos: desde el embarazo de su sobrina Alejandra hasta el distanciamiento con su hijo José María, pasando por las polémicas declaraciones de Edmundo Arrocet en contra de su familia. Sin duda, se trata de una larga lista de asuntos pendientes que sitúan constantemente a la hermana pequeña de Terelu Campos en el centro del foco mediático, ya que es el rostro de la familia que más frecuentemente aparece en televisión a día de hoy. No obstante, este papel parece empezar a cansar a la mencionada. De hecho, justo antes de marcharse de vacaciones, se ha mostrado al límite y visiblemente enfadada ante las cámaras en las afueras de las instalaciones de Mediaset.

Sin querer desvelar el destino vacacional que ha elegido para desconectar durante sus días de descanso, Carmen Borrego ha pedido a la prensa que la dejen en paz en los días previos a sus vacaciones. Tanto es así, que ha dejado claro que «no va a hablar más» de nada relacionado con su familia: «Hablo porque me ponen una cosa en televisión y no tengo más remedio que contestar, pero no quiero hablar nada de mi familia», sentenciaba.

Carmen Borrego en un coche a la salida de las instalaciones de Mediaset. (Foto: Gtres)

En cuanto a los rumores que señalan que Terelu Campos ha mandado una petición de seguimiento en las redes sociales a Mar Flores y no ha obtenido respuesta, Carmen Borrego ha respondido de una manera tajante y seria: «Ay mira, yo es que tonterías no contesto, ya lo sabéis. Entonces como no las contesto, pues paso», decía.

El llamamiento desesperado a su hijo

Otro de los frentes abiertos sobre los que no ha querido pronunciarse más ha sido el duro reproche que le hizo a su hijo José María en directo, relacionado con su papel como abuela. Desde el plató del programa Vamos a ver, la hija de María Teresa Campos aprovechó la ilusión que el joven había hecho a la veterana periodista en una de sus últimas declaraciones para recordarle que ella también es abuela y que le gustaría que le dejara ejercer como tal: «Aprovechando que hablas de tu abuela, te digo desde aquí que yo también soy abuela y me gustaría poder disfrutar de mi nieto, porque tú has tenido una abuela maravillosa que te lo ha dado todo», comenzaba a decir.

Carmen Borrego, en el programa ‘Vamos a ver’. (Foto: Telecinco)

«Las abuelas somos muy importantes en la vida de nuestros nietos. Mi niñez no la entendería sin mi abuela. ¿Por qué no intentamos que pueda ejercer de abuela? ¿Qué culpa tiene ese niño? Te pido desde aquí que me dejes ejercer de abuela. […] Las cosas se tienen que hacer desde el amor, el cariño y el respeto. Ese niño se merece a su abuela», añadía.

José María Almoguera, en las inmediaciones de Mediaset. (Foto: Gtres)

Sin duda, entre unas polémicas y otras, lo que está claro es que Carmen Borrego se marchará en breve de vacaciones en un momento donde la alta tensión es la clara protagonista entre los miembros del clan Campos.